Berat Albayrak enflasyon programını açıkladı! İşte alınacak önlemler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nın detaylarını açıkladı. Üç ay üst üste elektrik ve doğalgaza zam geldikten sonra bakan yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını bildirdi. TOBB ve TÜSİAD üyesi şirketler üç ay süre ile ürünlerine asgari yüzde 10 indirim yapacaklar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Albayrak’ın konuşmalarından satır başları:

Alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmiş ve spekülatif ataklar ağustos ve eylülde püskürtüldü.

Gerek yurt içi gerek yurt dışı beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır. Endişe havasına izin verilmemiştir. Bugüne kadar atılan adımların ilerisi niteliğinde, güçlü adımlar ile yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız.

‘DENGELENME SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR’

YEP'te ifade ettiğimiz gibi dengelenme süreci başlamıştır. Son dönemde kurdaki yukarı oynaklık geride bırakıldı.

Kur dalgalanmalarının olumsuz etki yarattığı fiyatlamalarda dengelenme sağlamıştır.

Bu süreçte kurdaki hareket fiyat geçişkenliği belirsizlik ve spekülasyon nedeniyle fiyatta en üst beklenti esas alınmıştır.

Fiyatlarda rasyonel seviye ve normalleşmenin sağlanacağı sürece giriyoruz. Bizim ekonomi anlayışımızın temelinde insan var. Attığımız tüm adımlarda insanımızın huzur ve refahın artması her daim ilk sırada geliyor.

Topyekûn milletçe kazanmak var bizde. İş verenin sanayicinin toplumun değil tüm paydaşların birlikte kazanması gereken anlayış var.

Fiyatlarda oluşan bu tablo kimsenin çıkarına değil.

Kar artırmaya yönelik her girişimin uzun vadede zararlı olacaktır.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri politikalarımızın en başına enflasyonla mücadeleyi koydum. Enflasyon ile mücadele fiyat istikrarı tek başına kurumların yürütebileceği bir mücadele değildir.

En büyük holdinglerden sanayicilere sivil toplumdan vatandaşlara kadar 81 milyonun omuz vereceği mücadele olmazsa bu işin bir tarafı eksik kalır.

YÜZDE 10 İNDİRİM KAMPANYASI

Bu düşüncemizi aktarmadan önce kamu olarak bizler de bütün bu çerçevede çalıştık. Girdi maliyetlerini düşürecek, firmalarımızı zora sokmamak için işsizliğin artmaması için işsizliğin artmaması için çalıştık.

Özel sektörümüzle buluştuk. Tüm bu çerçevedeki danışman arkadaşlarımızla çalıştık. Holdinglerden kobilere kadar, birebir görüştük. İş dünyamızı birliklerimizi bu programın detaylarını konuştuk. Birliklerimizden iş dünyası temsilcilerimize kadar destek ve sahiplenme gördük.

Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri üzerine anlaştık.

TOBB olsun TÜSİAD olsun, BMD tüm birlikler tüm bu birlikler ve sektördeki firmalarda birlikte iletişimini yapacağız bu sürecin. Belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10'u uygulayacaklarını taahhüt ettiler.

Burada enflasyon sepeti ürünlerinin tüm markalar var. Bu logo ile dükkanlarımızı adeta süsleyeceğiz. Tamamen gönüllülülk esası ile. Bir internet sitesi kurduk, Enflasyonlamucadele.org ismi. Bu kampanyaya katılmak isteyenler siteyi ziyaret edebilir.

Vatandaşlarımız da sitemizden bu güçlü mücadeleye destek veren firmalarımızı takip edecekler. Kamu öncü olacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI ERTELENDİ

Elektriğe ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok.

KDV iadeleriyle ilgili iade ödenme süreçlerini çok ciddi olarak hızlandıracağız. Yıl sonuna kadar KDV iadesi alınacak.

Mevduat ve kredi piyasalarında stabil bir döneme girdik. Bankaların Sendikasyonları hallediliyor artık.

Bankalar 1 Ağustos'tan itibaren yüksek faizle kullanılmış kredilere yüzde 10 indirim yapacaklar.

“ZORLU DÖNEMDEN ÇIKIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR HAMLE”

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadele programının zorlu dönemden çıkış için önemli bir hamle olduğunu belirten Bilecik şöyle konuştu:

Bildiğimiz gibi enflasyonun Türkiye ekonomisi için bir sorun olmaktan çok kalıcı olarak çıkması gerekiyor.

Enflasyonla mücadelede atılacak iki temel adım var, bakanımız da söyledi.

Sıkı para politikası ve tasarruf tedbirlerini içerecek maliye politikasının sürdürülmesi, şüphesiz karşılaşılan tüm sorunlara serbest piyasa ekonomisi içinde paylaşılması önemli.

Ekonomide her şeyin temeli istikrardır. Bizim de ana noktamız budur. Dış ilişkilerde ülkelerin ekonomik çıkarları göz önünde tutulur.

Türkiye ekonomisi tüm zorlukların üstesinden gelme gücüne sahiptir.

35 ÇEŞİT ÜRÜNDE YÜZDE 10 İNDİRİM

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in ardından Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadele programının hayırlı olmasını dilediğini belirten Pakdemirli konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün dünya nüfusu 7 milyar, 9.1 milyar olacak önümüzdeki dönemde.

Tabi ki bunun en başında gıda arz güvenliği geliyor.

Bakanlığımızın iki görevi var. Üreticiyi korumak tüketiciyi kollamak.

Çay-Kur 2017'den beri zam yapmadı. Neredeyse iki senedir. Bundan sonra da yapmayacak.

Nihai ürünlere varırken de önemli girdilerimiz var. Bunlarda da önemli katkılar oldu. Gübrede yüzde 15 indirim yaptık.

Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim yapacağız.

Tarkim 30 çeşit bitki korumada yüzde 10 indirim olacak. Karma hayvan yemlerinde bir süredir piyasa fiyatlarının yüzde 10 altında ihtiyaçları karşılıyoruz.

Bereket Sigorta çiftçilere yönelik ilave yüzde 10 indim yapacak.

Sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidildi.

Toptancılarımız veya son tüketicilerimizin dükkanlarından bunları ucuz fiyattan alma imkanları var. Et ve Süt Kurumu ayrıcı üretilen 10 kalem üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulayacak.

Atatürk Orman Çiftliği bugünden itibaren yüzde 10 indirim yaptı.

Türkiye'de bana göre ekonomik kriz yok, manipülasyon yok. Milli duruşu sergilememiz lazım.

Onların güveni bizim güvenimizden daha fazla. Yurt içi bizi iyi görüyor. Yurt dışından yatırımcıları çekmemiz lazım.

KOSGEB BORÇLARI 3 AY DAHA ERTELENDİ

Tarım Bakanı Pakdemirli’nin ardından kürsüye Sanayi Bakanı Mustafa Varank çıktı. Finansman destek programı çerçevesinde TL cinsinden kredilerine yüzde 14'e kadar finansman desteği yapılacağını belirten Varank şunları söyledi:

İhracat yapılacak kobilere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli LİBOR oranında yeni bir destek vereceğiz. 3 milyar TL'lik finansman olacak.

İşletmelerin KOSGEB'e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapıyoruz toplam erteleme 1 yıl oldu.

Belgelendirme ücretleri tasarım marka ve patent için yüzde 25'lik indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.