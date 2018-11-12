Son dakika: Eylül’de cari fazla verdik

Türkiye ekonomisi, iktisadi faaliyetteki yavaşlama ve ithalattaki azalışla birlikte Eylül ayında 1.83 milyar dolar ile beklentilerin sınırlı altında bir cari fazla verdi.

Merkez Bankası verilerine göre bir önceki yılın Eylül ayında 4.4 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın Eylül’de 1.83 milyar dolar fazla verdi.

Cari açık ilk dokuz ayda ise yaklaşık 30 milyar dolar oldu. 12 aylık birikimli cari işlemler açığı ise 46.06 milyar dolara geriledi.

Ağustos ayında da fazla veren Türkiye ekonomisi öncesinde ise en son 2015 yılı Eylül ayında 218 milyon dolar ile cari fazla vermişti.

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin Eylül’de 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 186 milyon dolar artarak 827 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 904 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Diğer yatırımlarda 4.8 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşirken rezervlerde 3.48 milyar dolar rezerv azalışı gözlendi.

REUTERS