Bu kez Vakıf Katılım’da düşük kur

Geçtiğimiz günlerde düşük kurdan dolar ve euro alım satım işlemi yapan Halkbank’ın ardından bu kez de Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde doların 4.5709 liradan alınıp 4.5887 lirandan satıldığı görüldü. Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, "Siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" denildi.