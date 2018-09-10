Bu kez Vakıf Katılım’da düşük kur

Geçtiğimiz günlerde düşük kurdan dolar ve euro alım satım işlemi yapan Halkbank’ın ardından bu kez de Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde doların 4.5709 liradan alınıp 4.5887 lirandan satıldığı görüldü. Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, "Siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" denildi.
Vakıf Katılım Bankası’ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Dün akşam saatlerinde Vakıf Katılım’ın internet sitesindeki döviz kurları.
Bankanın kurumsal internet sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Vakıf Katılım Bankası’nın yaptığı yazılı açıklama.