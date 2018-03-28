Taşeron işçilerin kadroya geçişinde son gelişmeler İşte kadro sonuçları öğrenme sayfası…

Kurumlar yavaş yavaş Taşeron işçilerin kadroya geçişi sınav sonuçlarını açıklıyorlar.Kadro alan ve alamayan işçiler farklı görüntülere neden oluyor. İşte taşeron kadro sınav sonuçlarını açıklayan kurumlar, taşeron kadroya geçişi sınav sonuçları linki ve sınav sonrası ne olacak? sorusunun yanıtı…
TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI SAYFASI
TAŞERONA KADRO SINAVI SONRASI NE OLACAK?
Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan‘a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAVINDA GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?
Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli (50) puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.
TAŞERONA KADRO SINAV SONUÇLARINI AÇIKLAYAN KURUMLAR
İçişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK
Dışişleri Bakanlığı
Konya Orman Genel Müdürlüğü
İzmir Valiliği
İŞKUR
Diyanet İşleri Başkanlığı
NOT: Kadro sınav sonuçları listelerine ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşabilirsiniz..
SİVAS'TA TAŞERON EYLEMİ
Sivas'ta Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadro alamayan işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile karayollarında çalışan bazı meslek dallarındaki işçilerin kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İl Temsilcisi Zeki Ekici, “Söz konusu kararname ile karayollarında çalışan asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri ‘anahtar teslimi' olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile her türlü işi yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdaresi'nde, belediyelerde, TÜDEMSAŞ'ta Beton Travers'te TCDD'de Hava Meydanları'nda, Telekom'da, PTT'de, hastanelerin yemekhanelerinde, velhasıl kitlerde aynı şartlarda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaması bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleri ile birlikte sevindireceklerine inanıyoruz” dedi
İSTANBUL'DA TAŞERON SEVİNCİ
Taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmaları bazı bölgelerde adım adım sonlanıyor. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 127. Maddesinin, 24 maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde askıya çıkarıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Veysel Özgenç ise, “Allah’a çok şükür mutluyuz, sabrımızın sonu geldi. Sınavımız da rahat geçti ve kadroya geçtik. Artık maaş olarak da daha iyi olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdikten sonra bayağı bir mutlu olduk ve ona inandık, kesin olacak dedik. Belli bir süreç geçti tabii ki, önce güvenlik aşamasından geçtik, sınavları bekledik. Heyecanlı ve güzel bir bekleyiş geçti, geçtiğimiz hafta sınava da girdik sonuçlarımız açıklandı, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
İHA-DHA