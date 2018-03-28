Taşeron işçilerin kadroya geçişinde son gelişmeler İşte kadro sonuçları öğrenme sayfası…

Taşeron işçilerinin meraklı bekleyişi kısmen de olsa sürüyor! Taşeron işçilerin bir kısmının yüzü gülerken kadroya giremeyenler ise üzgün ve kızgın. İşte taşeron işçisinin kadroya geçişi sınav sonuçları sayfası, taşeron kadro sınav sonuçlarını açıklayan kurumlar ve taşeron işçilerle ilgili yaşanan son gelişmeler.

Kurumlar yavaş yavaş Taşeron işçilerin kadroya geçişi sınav sonuçlarını açıklıyorlar.Kadro alan ve alamayan işçiler farklı görüntülere neden oluyor. İşte taşeron kadro sınav sonuçlarını açıklayan kurumlar, taşeron kadroya geçişi sınav sonuçları linki ve sınav sonrası ne olacak? sorusunun yanıtı…

TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI SAYFASI

TAŞERONA KADRO SINAVI SONRASI NE OLACAK?

Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan‘a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAVINDA GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli (50) puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.

TAŞERONA KADRO SINAV SONUÇLARINI AÇIKLAYAN KURUMLAR

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Dışişleri Bakanlığı

Konya Orman Genel Müdürlüğü

İzmir Valiliği

İŞKUR

Diyanet İşleri Başkanlığı

NOT: Kadro sınav sonuçları listelerine ilgili kurumların internet sitelerinden ulaşabilirsiniz..

SİVAS'TA TAŞERON EYLEMİ

Sivas'ta Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadro alamayan işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile karayollarında çalışan bazı meslek dallarındaki işçilerin kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İl Temsilcisi Zeki Ekici, “Söz konusu kararname ile karayollarında çalışan asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri ‘anahtar teslimi' olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile her türlü işi yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdaresi'nde, belediyelerde, TÜDEMSAŞ'ta Beton Travers'te TCDD'de Hava Meydanları'nda, Telekom'da, PTT'de, hastanelerin yemekhanelerinde, velhasıl kitlerde aynı şartlarda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaması bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleri ile birlikte sevindireceklerine inanıyoruz” dedi

İSTANBUL'DA TAŞERON SEVİNCİ

Taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmaları bazı bölgelerde adım adım sonlanıyor. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 127. Maddesinin, 24 maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde askıya çıkarıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Veysel Özgenç ise, “Allah’a çok şükür mutluyuz, sabrımızın sonu geldi. Sınavımız da rahat geçti ve kadroya geçtik. Artık maaş olarak da daha iyi olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdikten sonra bayağı bir mutlu olduk ve ona inandık, kesin olacak dedik. Belli bir süreç geçti tabii ki, önce güvenlik aşamasından geçtik, sınavları bekledik. Heyecanlı ve güzel bir bekleyiş geçti, geçtiğimiz hafta sınava da girdik sonuçlarımız açıklandı, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İHA-DHA