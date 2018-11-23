Fazla mesai, işyerinde belirlenen haftalık çalışma süresini aşan sürelere denir. Böyle bir durumla karşılaşan işçi, işverenden fazla mesaisi için para alacaktır. Peki, tatil gününde fazla mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Haftalık çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Böyle durumla karşılaşan işçilerin hakları İş Kanunu’yla korunmuştur. Tatil günlerinde ve resmi tatilde çalışan işçilerin hakları kanunda şu şekilde belirtilmiştir;

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.

Saklı haklar

Madde 45 – Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.

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TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Tatil gününde çalışan işçinin ücretinin hesaplanması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde açıklanmıştır;

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın çalışanlara ödenmektedir. Söz konusu günlerde yasal düzenlemelerle açıklanan esaslara dayalı olarak fazla çalışma yapılması durumunda, bu çalışma karşılığında bir günlük fazla çalışma ücreti ödenecektir. Böylece, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi, çalıştığı her tatil günü için 2 günlük ücrete hak kazanacaktır. Ücretleri aylık “maktu” olarak belirlenmiş olan, ay içerisinde bazı günlerde çalışılmasa bile aynı ücreti ödenen işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamaları durumunda, almakta oldukları aylık “maktu” ücretlerinin dışında herhangi bir tatil günü ücreti ödenmemektedir. Aylık “maktu” ücret esasına dayalı olarak çalışan işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaları durumunda, çalışılan her tatil günü için bir günlük fazla çalışma ücreti ödenecektir.