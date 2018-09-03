Telekom’dan geriye enkaz kaldı

Türk Telekom’un çöküşü konusunda hükümete defalarca uyarıda bulunduklarını söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Telekom göz göre göre gitti, elimizde enkaz kaldı” dedi

2004 yılında 2.2 milyar lira net kârı olan, 2005 yılında ise kasasında 2 milyar dolarla 6.5 milyar dolara özelleştirilen Türk Telekom, borç batağına saplanınca kredi aldığı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'na devredildi. Telekom'un borç batağına sürüklendiğini belirterek çözüm yolları için 5 ay önce TBMM'de Meclis araştırması isteyen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Telekom göz göre göre gitti, elimizde enkaz kaldı” dedi.

CHP'li milletvekilleri Temmuz 2017 ile Mart 2018 arasında Telekom'un kurtarılması ve çözüm yolları için 4 ayrı Meclis araştırma önergesi verdi. Bunlardan sadece Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 24 CHP'linin önergesi görüşüldü ve AKP oylarıyla reddedildi. Önerge sahibi Haydar Akar, 7 Mart 2018 günü TBMM'deki konuşmasında “Telekom elimizden kayıyor, bu vatanın milletin zararı. Tedbir alınmazsa Telekom'u kaybedeceğiz” demişti.

Bankalara devir işleminin ardından SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Akar “Zamanında uyardık, Meclis el koysun istedik ama AKP reddetti. Şirket istediği kâr transferini gerçekleştirdi ve devletin, milletin kasasına girmesi gereken 15 milyar dolar yurtdışına gitti. Elimizde bir enkaz kaldı. Bankalardan aldıkları kredileri ödemediler ve alacaklar karşılığında bankalara devir işlemi gerçekleşti. Bankalar zararlarını bir şekilde karşılar ama milletin kesesinin aldığı zarar kalıcı olacak” dedi.

DEĞERİNİN ALTINA SATILDI

CHP Muğla eski Milletvekili Ömer Süha Aldan da, DGM savcısı olduğu dönemde Türk Telekom'un değerinin altında satıldığı iddiaları için soruşturma başlatmıştı. Aldan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “O dönem Telekom'un 2.5 milyar dolara özelleştirilmesine karar verildi. Bazı GSM şirketlerinin de 2 milyar dolara yakın Türk Telekom'a borcu vardı. İşin içinde büyük rüşvetler döndü. Medyaya bilgi sızdırdım ve düğmeye bastım. Bu operasyon sonrası Telekom 6.5 milyar dolara özelleştirildi. Kamuya katkımız 4 milyar dolar oldu. Bunun üzerine koruma polisi sayımı azaltıp, koruma aracımı aldılar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da 2017'deki araştırma önergesinde, “Türk Telekom'u eski günlerine kavuşturarak, yeniden sektörün öncüsü haline getirmek, borçlarının faturasının ülkemize kesilmemesi adına araştırma yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Türk Telekom ile ilgili “Türkiye'nin dijital dönüşümü teğet geçmemesi ve sorunların ivedilikle ele alınması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir” diyerek Meclis araştırması istedi. Son önergeyi de Mart 2018'de Haydar Akar verdi ancak o da reddedildi.

4 ayrı önerge verildi

Telekom'un içinde bulunduğun durumdan kurtarılması ve çözüm yolları için CHP'li vekiller 2017'den bu yana 4 ayrı Meclis araştırması önergesi verdiler. Önergelerden 3'ü gündeme alınmadı, biri de AKP oylarıyla reddedildi. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, TBMM'ye 2017 yılında sunduğu araştırma önergesinde Türk Telekom'da yaratılan mali ve idari zafiyetin hesabı sorulmalı, bu hesabın çalışanlara ve Hazine'ye kesilmesine göz yumulmamalıdır. İmtiyaz sözleşmesi başta olmak üzere Hazine'nin her türlü hakkını kullanarak Türkiye'nin telekomünikasyon altyapısını güvence altına alacak adımları atmalı, hem altyapıya ve hem da çalışanlara sahip çıkmalıdır” dedi.