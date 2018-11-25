Tohum ihalesi tek firmaya

Sayıştay’ın raporuna göre şeker fabrikalarının son 3 yılda yaptığı pancar tohumu ihalelerine sadece bir firma giriyor ve kazanıyor.

Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin son 3 yılda yaptığı pancar tohumu ihalelerine sadece 1 firmanın katıldığı ve ihalenin hep aynı firmaya kaldığı ortaya çıktı. Sayıştay'ın tespit ettiği bu durum Meclis'te tartışıldı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Tek bir firmanın ihaleye sürekli girip bunu sürekli almasında bir gariplik var” dedi.

Şeker fabrikalarının 2015-2016 yılı raporlarının görüşüldüğü Meclis KİT Komisyonu toplantısında tohum ihalesi tartışıldı. Sayıştay'ın ihale ile ilgili yaptığı tespiti komisyonda anlatan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

AÇIKÇA DÜZELTİN DİYOR

“Pancar tohumu alımı ihalelerinin önceki yılları incelendiğinde son üç ihaleye tek isteklinin teklif verdiği ve ihalenin o istekli üzerine kaldığı tespit edilmiştir. Deniliyor ki ‘Daha önceki yıllardaki şeker şirketi ve serbest piyasadan temin edilerek ekilen tohum miktarı ve ekim alanları mukayese edildiğinde yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık yüzde 45 civarında tohumun üreticiler tarafından serbest piyasadan temin edildiği tespit edilmiştir. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda tohum firmasının bulunmasına rağmen anılan ihaleye tek isteklinin katılmasının nedeninin araştırılarak teknik ve idari şartnamenin ihaleye katılımı engelleyip engellemediği hususunun piyasadan bağımsız bilimsel araştırma kurumlarından ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden görüş alınarak teknik ve idari şartnamenin yeniden hazırlanması ya da rekabeti engelleyen maddeler varsa bu maddelerin teknik şartnameden çıkartılarak hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Sayıştay'ın açık ve net bir şekilde ihaleyle ilgili mevzuatın değiştirilmesini önerdiğini hatırlatan Yavuzyılmaz, “Tek bir firmanın ihaleye sürekli girip bunu sürekli almasında bir gariplik var. Hani bunu tam olarak da ben size ifade edemiyorum. Eğer şartname tek bir firmayı işaret edecek şekilde ise veya bir şekilde o eşit rekabet koşullarını bozucu bazı girişimlerde bulunarak bu ihaleyi alıyorsa ‘bunu tespit edin, düzeltin' diyor” ifadesini kullandı.

4 FABRİKA SORULDU

Toplantıda özelleştirilen 4 şeker fabrikasının neden devredilmediği gündeme getirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, “4 tane şeker fabrikasının devri çeşitli nedenlerle 25 Aralık 2018 tarihine kadar ertelendi. Alpullu Şeker Fabrikası, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ertelendi” dedi.

Pancarların hepsi satın alınacak

Meclis'teki komisyon toplantısında satılamayan pancarlar da gündeme geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere bazı illerde üreticilerin pancarını satamadığı eleştirileri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, “Hiçbir fabrikanın da çiftçilerimizin ürettiği pancarı almaması gibi bir durum söz konusu değildir. Pancar doğası gereği hasat edildiğinde eylül ayı itibarıyla şeker fabrikalarına teslime başlar, ocak ayına kadar, hatta bazı illerimizde şubatta dahi çiftçilerimiz pancarı teslim etmektedir. Bu sene de pancarın teslimatında herhangi bir gecikme, bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm fabrikalar pancarı almaktadır” ifadelerini kullandı.