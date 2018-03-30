Tümer: ‘200 bin makam aracına kaynak var, 5 milyon EYT’liye kaynak yok!

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye’de kiralama usulü hariç 200 binden fazla makam aracına kaynak aktarabilen hükümetin emeklilikte yaşa takılan insanlara sırtını dönmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, emeklilikte yaşa takılan 5 milyon kişinin hükümet tarafından adeta hiçe sayıldığını vurguladı. Türkiye'de kiralama usulü hariç 200 binden fazla makam aracına kaynak aktarabilen hükümetin emeklilikte yaşa takılan insanlara sırtını dönmesine tepki gösteren Tümer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada çarpıcı gerçeklere işaret etti.

TÜRKİYE'DE 200 BİNDEN FAZLA, ALMANYA'DA SADECE 10 BİN!

Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş sınırları uzatılan yaklaşık 5 milyon kişinin mağdur edildiğine dikkat çeken Tümer, Türkiye'deki makam araçlarının Almanya'daki makam araçlarından 20 kat daha fazla olduğunu söyleyerek, “Türkiye'de kiralama usulü hariç 200 binden fazla devlete ait makam aracı bulunuyor. Almanya, 10 bin resmi araçla kamu hizmetlerini karşılayabiliyorken Türkiye'ye 200 bin makam aracı yetmiyor. Araçların, bakım onarım ve yakıt masraflarının da vatandaşların cebinden çıktığı düşünüldüğünde emekliliği hak etmelerine rağmen yaşları bahane edilerek yıllarca bekletilen insanlarımızın büyük bir haksızlığa uğradığı açıktır” dedi.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE YER ALMALI!

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların, sigorta prim gün sayısını tamamlamasına rağmen emekli edilmemesinin ülkenin kanayan bir yarası haline geldiğini vurgulayan Tümer, “Emekli olma hayaliyle yıllarca emek veren vatandaşlarımızın sorunu acilen hükümetin gündeminde yer almalıdır” diye konuştu.