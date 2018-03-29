Türkiye çok büyüdü ama vatandaş hissetmiyor

Dolar'ın 4 liraya euronun 5 liraya benzinin 6 liraya dayandığı bir dönemde, Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Son dört yılın en yüksek büyüme oranı gerçekleşti. Milli gelirimiz TL bazında artmasına rağmen dolar bazında 210 dolar eridi. Biz de Sozcu.com.tr olarak sokağa indik ve vatandaşa 'geçekleşen bu büyümeyi hissettiniz mi?' diye sorduk. İşte vatandaşın büyüme yorumu...

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak , 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,4 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu. Peki vatandaş bu büyümeyi nasıl yorumladı?

BÜYÜME BİZE YANSIMIYOR

Pek çok vatandaş ‘Ekonomik büyümeyi hissettiniz mi?’ sorumuza ‘hayır’ cevabını verdi. Kimi vatandaş madem büyüme oluyor neden bu bize yansımıyor dese de kimisi de dolar, benzin ve altın fiyatlarını hatırlatarak bu büyümeye inanmadıklarını söyledi. İşte vatandaşın yorumu;