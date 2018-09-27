Üçüncü havalimanı taşıma ihalesi sonuçlandı

Üçüncü havalimanı bagajlı lüks taşıma ihalesini İBB'nin şirketi İstanbul Otobüs A.Ş. kazandı.

Daha önce kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edilen 3.havalimanına bagajlı lüks taşımacılık ihalesini İstanbul Otobüs A.Ş. kazandı.

9 firmanın katıldığı ihalede Sarılar İnşaat, BURULAŞ ve İstanbul Otobüs AŞ yarıştı.

6 firma teşekkür ederek ihalede teklif sunmadı.

İhaleyi alan İstanbul Otobüs AŞ ilk turda 755 milyon 820 bin TL teklif sundu.

Pazarlık aşamasında ihale rakamının kaç liraya çıktığı daha sonra açıklanacak.

İptal edilen ihaleyi 475 milyon 488 bin TL'lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.