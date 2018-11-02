Ülker ve Tamince aileleri dünür oluyor

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin çocukları hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Fettah Tamince'nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker'in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleştiren sade bir törenle nişanlandı. Düğün tarihi için 2019'un mayıs ayı planlandı.

TÜRKİYE'NİN DEVLERİ

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, çiftin mayıstaki düğünden sonra balayılarını ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapımı kısa süre önce tamamlanan Rixos Saadiyat Island Otel'de geçirmeyi planladıkları ve İstanbul Çamlıca'da oturacakları belirtiliyor.

Murat Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndaki grup dünya geneline yayılmış 80 fabrika ile hizmet veriyor. Grup bünyesinde Türkiye'de 45 bin, yurt dışında 15 bin kişi istihdam ediliyor. Yıldız Holding geçen yıl 42.3 milyar liralık ciroya ulaştı. Grubun bu yıl büyüme hedefi yüzde 19

Fettah Tamince de Türkiye'nin en büyük turizm yatırımlarını gerçekleştiren Rixos Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Grubun Kazakistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkede ve Türkiye’de otel yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlar arasında son dönemlerde öne çıkan Antalya'daki The Land Of Legends ise, toplam 2 milyar liralık yatırım ile dikkat çekiyor.