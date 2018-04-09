Ünal Aysal’ın şirketi kredi yapılandırmasına mı gidiyor?

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketinin kredi yapılandırmasına gittiği iddia edildi.

İtalyan Ansaldo Energia ile Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Unit Investment NV'nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş. 2019'da bankalarla kredi yapılandırmasına gitmeye hazırlanıyor.

Bir kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre 2010'da 14 yıl vade ile alınan 700 milyon dolarlık kredinin geri ödemelerinde, dolar kurunun yükselişi ve elektrik fiyatlarının bu sürede 0,04 dolar kilowatt saatle yarıya inmesi nedeniyle zorluk yaşanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre kredide vadelerin uzatılması talep edilecek.