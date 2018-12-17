Çalışırken sahip oldukları haklar İş Kanunu ile güvence altına alınmış işçiler, hastalık durumlarında aldıkları raporlarla işlerinden rapor süreleri kadar uzaklaşmış olurlar. Şimdi, uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi? sorusunun cevabını öğrenmeye çalışacağız...

İşçinin sağlık nedenleri ile uzun süreli rapor alması çalışma yaşamında çözümsüz kalınan konulardan biridir. Peki, uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi? Merak edilen sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz…

UZUN SÜRELİ RAPOR ALAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

4857 sayılı İş Kanununun 25/I’inci maddesine göre; işçilerin çalışma süresine göre en az 8 hafta ve en çok 14 hafta olan süreyi aşan sağlık nedeniyle tek seferde alınmış olan rapor süreleri, işçinin iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğurmaktadır.



Hastalanan ve hastalığı nedeniyle rapor alan işçinin hangi hallerde işten çıkarılabileceği 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre; Böylesi bir feshin mümkün olabilmesi için; rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresini “6” hafta aşması, iş sözleşmesinin feshi sonucunda kıdem tazminatı hakkının ödenmesi gerekmektedir.

İşverenin rapor nedeniyle feshi işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. İşçi 1 yılını tamamlamışsa kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla fesih bildirimi yapılması gerekir.

İLGİLİ HABER Raporluyken yıllık izin hakkı var mıdır?