Yemeksepeti’nin sahibi Almanya birimini sattı

Türkiye'de Yemeksepeti'nin sahibi olan Alman Delivery Hero, Almanya'daki operasyonlarını 930 milyon euro karşılığında Hollandalı Takeaway.com'a sattı.

Türkiye'de Yemeksepeti'nin sahibi olan Alman Delivery Hero, Almanya'daki işlerini 930 milyon euroya Hollandalı Takeaway.com'a sattı.

Financial Times’ın haberine göre; Almanya Delivery Hero'da şirketin yüzde 18 hissesi bağlı markalarına istinaden kalmaya devam edecek.

Delivery Hero son yıllarda Just Eat, Deliveroo ve UberEats gibi yemek platformlarıyla rekabet ediyordu.

Delivery Hero'nun Avusturya, Fransa, İtalya ve Hollanda operasyonlarını da satacağı belirtiliyor.

Alman şirket 2015 yılında 589 milyon dolarla Yemeksepeti'ni satın almıştı. Şirketin kurucusu Nevzat Aydın Delivery Hero'nun üst yöneticisi olarak görevine devam ediyor.