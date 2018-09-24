Yeni haftaya dolar nasıl başladı? İşte rakamlar…

Dolar/TL Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklanmasıyla geniş bantta dalgalanarak geçen haftayı 6.30 civarında tamamladıktan sonra bu sabah da anlamlı bir değişim göstermeyerek güne benzer seviyelerden başladı.

YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum sırasında ise 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra 6.30’lu seviyelere yeniden yükseldi.

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ederken bir diğer taraftan ise içeride bankacılık sektörüne yönelik bugün başlatılacak mali durum tespit çalışması da yakından izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaşanan dalgalanma ve spekülatif sürecin reel sektörde bilançolara ciddi bir tahribat yaptığını bunun dolaylı olarak bankacılık sektörüne etkisi olduğunu belirterek, “Karşı karşıya kaldığımız kalabileceğimiz sorunlarla daha etkin mücadele için Pazartesi günü sektör ve banka bazlı ciddi bir mali durum tespit çalışması başlatacağız” demişti.

KURDA DEĞİŞİM YARATMASI BEKLENMİYOR

Piyasalarda YEP’e ilişkin uygulamalar da yakından izleniyor. Bugün TCMB’nin saat 1430’da açıklayacağı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi de takip edilecek ancak her iki verinin de kurda bir değişim yaratması beklenmiyor. Dış piyasalarda ise TSİ 1100’da açıklanacak Almanya IFO endeksi takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise Çin’in ticaret politikasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için ABD ile yaptığı görüşmeleri iptal etmesi, iki ülke arasındaki ticaret geriliminde tarafların taviz vermeye hazır olmadığı ve gerilimin devam edeceği kaygısı uyandırdı.

İLGİLİ HABER Gram ve çeyrek altın fiyatlarında 24 Eylül rakamları... Altın fiyatları kaç lira oldu?

Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimini yakından izliyorlar. ABD bugün TSİ 0701 itibarıyla Çin’den ithal 200 milyar dolar tutarında üründen ek gümrük vergisi almaya başlarken, Çin de buna ABD’den ithal 60 milyar dolar tutarında ürüne vergi getirerek karşılık verdi.Yatırımcılar ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak için hazırladığı tasarının AB tarafından reddedilmesi ve İngiltere başbakanının ayrılma müzakerelerinin açmaza girdiğini açıklamasının ardından süreci daha yakından izliyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD faiz kararı bu haftanın en önemli gelişmesi diyebiliriz. 25 baz puanlık bir artış fiyatlara girmiş durumda ancak piyasa Fed’in bu haftaki kararında faiz artışından çok önümüzdeki dönem faiz artışlarının ne hızda yapılacağına odaklanacak. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3.05’in üzerinde seyrediyor ve daha da yükselme ihtimali olması gelişmekte olan ülke para birimleri için de negatif” dedi ve ekledi:

“Bir diğer taraftan ise bankacılık sektörüne yönelik bugün başlaması beklenen mali durum tespiti ve sonrasında atılacak adımlar önemli. Piyasa YEP ile birlikte atılacak makro ihtiyati politikaları takip edecek” dedi.

Cuma günü akşam saatlerinde 6.30’un hemen altında işlem gören dolar/TL bu sabah saat 0835’te güne 6.2960/6.3198 seviyesinde başladı.

Sepet bazında TL aynı saatte 6.8441/6.8706, euro/TL ise 7.3924/7.4213 seviyesindeydi.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 19.03, valörde son işlemde yüzde 18.94 seviyesindeydi.

REUTERS