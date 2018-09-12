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Yeni Apple ürünleri hakkında şu ana kadar bildiğimiz 6 şey

Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtmasına dakikalar kaldı. Dünyanın gözü California'daki Apple Theater'a çevrilmişken yeni cihazların ismi kesinleşti. iPhone Xs Max'in başlangıç fiyatının 900-1000 dolar arasında olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
android-time 18:23 12 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Yeni Apple ürünleri hakkında şu ana kadar bildiğimiz 6 şey
Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtmasına dakikalar kaldı. Dünyanın gözü California'daki Apple Theater'a çevrilmişken yeni cihazların ismi kesinleşti. iPhone Xs Max'in başlangıç fiyatının 900-1000 dolar arasında olması bekleniyor.

Yeni iPhone'la ilgili ne biliyoruz?..

Apple yeni iPhone'larını bugün tanıtacak. Dünya merakla yeni modelleri beklerken şu ana kadar bilinenleri derledik…

1) Yeni modellerin ismi iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr olacak.

iPhone Xs

iPhone Xs

2) iPhone Xs serisinde ilk kez 512 GB'lık depolama alanı kullanılacak.

3) Xr 6.1 inç ekrana sahip olacak. Ürünün iPhone X gibi Face ID özelliğine sahip olması beklenirken pek çok renk seçeneği olacağı ifade ediliyor.

4)Apple yeni akıllı saati Apple Watch'u da tanıtacak. Apple Watch'un isminin Series 4 olması bekleniyor.

Series 4'ün ekran paneli internete sızdı. Twitter: @VenyaGeskin1

Series 4’ün ekran paneli internete sızdı. Twitter: @VenyaGeskin1

5) Apple Xr'da görüntü kalitesini ciddi şekilde artıracak LCD ekran kullanılması bekleniyor.

6) MacWorld'ün tahmini fiyatlarına göre;

iPhone Xs (Giriş Seviye Model): 800-900 dolar
iPhone Xs Max (Giriş Seviye Model): 900-1000 dolar
LCD ekranlı model – Xc (Giriş Seviye Model): 600-700 dolar

Son güncelleme: android-time 18:4012.09.2018
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