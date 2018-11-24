3S Kale’den Topkapı’ya 300 milyon liralık proje

Kale Kilit’in kurucusu Sadık Özgür’ün kızları Sema Gürün, Sefa Çizer ve Sedakat Özgür tarafından 2011 yılında kurulan 3S Kale Holding, gayrimenkul sektöründeki yatırımlarına hız verdi.

Avcılar'da 410 milyon yatırım değerine sahip Firuze Konakları'nın yapımını 20 ayda tamamlayan 3S Kale Holding, yeni projesini Topkapı'da hayata geçirecek. Bu projeyi hiç kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceklerini ifade eden 3S Kale Genel Müdürü Alp Gürün, “Önceliği geçmiş yıllarda oluşturduğumuz arsa stoğumuza verdik. Kentsel dönüşüm projeleri için gelen teklifleri de değerlendiriyoruz” dedi.

Dün İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Gürün, Topkapı projesinin 236 daireden oluşacağını ve 2019'un ilk yarısında satışa sunulacağını bildirdi. 300 milyon lira yatırım değerine sahip projenin arazilerinin kendine ait olduğunu ifade eden Gürün, “Aynı anda çok proje yapmak yerine piyasalar toparlanma başlayana kadar tek şantiye ile yola devam edeceğiz. İstanbul pazarında yavaşlama var, iki yıl önceki şartların olmadığı bir gerçek. Ama biz merkezi lokasyonlarda proje üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

48 ay vade sıfır faiz

Avcılar'da eylül ayında daire teslimlerinin başladığı 3S Firuze Konakları'nda satışların yüzde 57 seviyesinde olduğunu kaydeden Alp Gürün, 410 milyon lira değerindeki projenin yüzde 18'inin yabancılar tarafından satın alındığını kaydetti. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle yatırımcılara firma bünyesinde 48 ay vade farksız taksit imkanı sunduklarını belirten Gürün, fiyatların 474 bin lira ile 1.5 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.