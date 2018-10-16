Bir tuhaf arazi satışı

Beşiktaş’ta bulunan ve TOKİ’ye devredilen 30 dönümlük askeri alan 3 Eylül’de imara açıldı. Arazi aynı gün 360 milyon liraya ihalesiz olarak Emlak Konut GYO’ya satıldı. Dün ise Emlak Konut arsayı satışa çıkardı ve ihaleye katılan tek firma olan Astaş Gayrimenkul 472 milyon lira teklif etti. TOKİ eğer Sayıştay’ın uyarılarını dikkate alıp ihale düzenleseydi 112 milyon lira daha fazla gelir elde edecekti

Kamuda tasarruf seferberliğini ilan edilip, yeni kaynak yaratmak için çalışmalar hızlandırılırken dün ekonomide dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, TOKİ ile imzaladığı protokol çerçevesinde İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan ve Dikimevi'nin yer aldığı yaklaşık 30 dönümlük askeri alanı TOKİ'ye devretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanan plan değişikliğiyle 3 Eylül 2018 günü arazi yapılaşmaya açıldı.

Boğaz manzaralı 16 parselden oluşan arazinin 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare ise donatı alanı olarak belirlendi.

İmar değişikliğinin duyurulduğu gün, Emlak Konut GYO, Jandarma Dikimevi arazini 360 milyon lira bedel üzerinden altı eşit taksitle TOKİ’den satın aldı.

Bir ay sonra Emlak Konut GYO gazetelere ilan vererek 15 Ekim 2018 günü arsayı ihale yoluyla satışa sunulacağını duyurdu.

Dün Emlak Konut'un Ataşehir'deki Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihaleye katılan tek firma olan ASTAŞ Gayrimenkul 472 milyon lira teklif etti. Eğer ihale komisyonu satışa onay verirse, Emlak Konut GYO, 1,5 ay önce aldığı arsadan 112 milyon lira kâr elde etmiş olacak.

SAYIŞTAY TOKİ'YE “DEĞERİNİN ALTINDA SATMA, İHALE YAP” DEMİŞTİ

Sayıştay, hazırladığı denetim raporlarında TOKİ’nin arazilerini piyasa değerinin altında Emlak Konut'a satıldığını örneklerle anlatarak uyarmıştı.

Emlak Konut’un yüzde 50,66’sının özel şahıs ve şirketlere ait olduğunu hatırlatan Sayıştay denetçileri, Emlak Konut’un düzenlediği ihalelerle kısa sürede önemli kârlar elde ettiğine dikkat çekerek bu durumun kamu dışındaki diğer hissedarlara milyonlarca liralık avantaj sağladığını anlatmıştı.

TOKİ’nin ihale sistemini bu nedenle gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Sayıştay, arsa ve arazilerin, gelir paylaşımlı projeler ve tüm alıcıların katılabildiği rekabete açık artırma yöntemiyle satılmasının önermişti.

Ancak, TOKİ, Sayıştay'ın bu uyarılarını dikkate almayarak ihale düzenlemeden ederinin altında bir bedelle Emlak Konut GYO'ya arsa satmaya devam ediyor.

DİĞER ARSALAR ELDE KALDI

Emlak Konut dün Beşiktaş arsasının yanı sıra Atatürk Havalimanı'na komşu polis okulu arazisiyle Kayabaşı ve İkitelli arsalarını da satışa sundu ancak teklif veren olmadı. Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi olarak bilinen alanın muhammen bedeli 584 milyon liraydı. Emlak Konut bu arsayı daha önce 2 kez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile satışa çıkarmış ancak arsa satılmamıştı. İhaledeki Kayabaşı arsanın değeri 92 milyon, İkitelli arsalarından birinin değeri 207, diğerinin 60 milyon olarak açıklanmıştı.