İller Bankası 37 taşınmazını satıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kuruluşu İller Bankası AŞ (İLBANK) mülkiyetinde bulunan 5 ildeki 37 taşınmaz, 1 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre İLBANK, mülkiyetindeki 37 adet taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İLBANK AŞ Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak.

Açık artırmada, 20’si İstanbul, 14’ü Ankara ve birer adet de Elazığ, Gaziantep ve Trabzon’da bulunan, konut, konut ve ticari alan, özel eğitim tesisi, turizm alanı ve çeşitli arsalardan oluşan 37 İLBANK mülkiyeti satışa sunulacak.

Bu kapsamda taşınmazlara ait ihaleler, 1 Kasım 2018’de saat 14.00’te, İller Bankası AŞ’nin Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar/Çankaya/Ankara adresinde yapılacak.

– Peşin satışta yüzde 20 indirim uygulanacak

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Peşin satışlarda, satış bedelleri üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Vadeli satışlarda ise toplam satış bedelinin yüzde 25’i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 24 ayda ödenebilecek.

Ödemelerde 1 Ocak-30 Haziran arası birinci altı ay, 1 Temmuz-31 Aralık arası ise ikinci altı aylık dönem olarak kabul edilecek.

Buna göre, ilk taksitin başladığı aydan, 2019’un Temmuz ayına kadar olan taksitler sabit tutulacak. Her altı aylık dönem başında ise o dönemde geçerli olacak taksit miktarları, bir önceki altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranlarına göre yeniden hesaplanacak.

Yİ-ÜFE artışı, maksimum yüzde 6 ile sınırlandırılırken, Yİ-ÜFE’nin negatif olması durumunda ise taksit tutarlarında indirim yapılmayacak.

Satışı yapılamayan veya satış iptal edildiği için stoka çekilen taşınmazlar, 28 Aralık 2018 mesai bitimine kadar aynı koşullarla açık satışta kalacak.

İhale, uluslararası bir ihale olmayıp, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak.

– Taşınmazlar en yüksek bedeli teklif edene verilecek

Öte yandan taşınmaz, açık artırmada en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecek. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise İLBANK, söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecek.

Şartnamede istenen evraklar ve geçici teminat mektupları, en geç 1 Kasım saat 12.30’a kadar İLBANK yetkililerine teslim edilebilecek.

İhale öncesi iş ve işlemlerin tamamlanması ve ihalenin saatinde gerçekleştirilebilmesi için isteklilerin ihale saatinden bir saat önce ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunması gerekecek.

Söz konusu ihalelere ait Teklif Alma Şartnamesi ve taşınmazlarla ilgili bilgilere “www.ilbank.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.