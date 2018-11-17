İmar barışı konut fiyatlarını nasıl etkiledi?

İmar barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen “imar barışı” düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran’da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN ile Coldwell Banker iş birliğiyle hazırlanan “İmar Barışı Sonrası Konut Fiyatı En Çok Artan İl, İlçe ve Mahalleler” başlıklı rapora göre, imar barışı sonrası konut fiyatlarında son döneme göre hareketlenme yaşandı.

Aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak’ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti. İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elazığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.

İlçelerde başı İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı çekiyor

Söz konusu dönemde ortalama konut fiyatlarının en çok arttığı 30 ilçe arasında ise ilk sırada yüzde 9,2’lik yükselişle İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı geliyor.

Bu iki ilçeyi yüzde 7,7 ile Adalar, yüzde 6,7 ile Konya Beyşehir, Zonguldak Merkez, Antalya Aksu, yüzde 6,6 İzmir Dikili ve Foça, Giresun Merkez, Antalya Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Yozgat Merkez, Edirne Merkez, Muğla Dalaman, Çanakkale Gelibolu ve Amasya Merzifon izliyor.

Erzincan Merkez ilçesi yüzde 6,4 ile 21. sırada yer alırken, onu sırasıyla yüzde 6,3 ile İzmir Güzelbahçe ve Balıkesir Karesi, yüzde 6,2 ile Van İpekyolu, yüzde 6,1 ile İzmir Bergama, yüzde 6 ile Iğdır Merkez, İzmir Çeşme, Aydın Didim ve Muğla Marmaris, yüzde 5,9 ile Samsun İlkadım, Bitlis Merkez ve İzmir Urla takip ediyor.

Fiyatların en çok arttığı 50 mahalle

Araştırmaya göre imar barışı başladığından beri konut fiyatlarının en çok arttığı mahalleler arasında zirvede yüzde 6,8 ile Bursa Gemlik’e bağlı Eşref Dinçer geliyor.

Eşref Dinçer’i yüzde 6,7’lik artışla Erzurum Yakutiye’ye bağlı Ömer Nasuhi Bilmen ve İzmir Konak’ın Çankaya, yüzde 6,6’lık yükselişle Beşiktaş’ın Bebek, Etimesgut’un Yapracık, Beşiktaş’ın Kültür, İzmir Çiğli’nin Evka 2 ve Evka 3, Tekirdağ Süleymanpaşa’nın Altınova, Bursa Osmangazi’nin Maksem, İzmir Güzelbahçe’nin Yalı, Sarıyer’in Yeniköy, İzmir Bayraklı’nın Adalet, İzmir Konak’ın Mithatpaşa, Küçükçekmece’nin Halkalı Merkez, Antalya Konyaaltı’nın Kuşkavağı, İzmir Bornova’nın Merkez mahalleleri takip ediyor.

Listeye yüzde 6,6’lık artışla giren diğer listeler ise şu şekilde:

“Beşiktaş’ın Levazım, İzmir Menderes’in Çukuraltı, İzmir Bornova’nın Yıldırım Beyazıt, Gaziantep Şehitkamil’in İbrahimli, Edirne Merkez’in Şükrüpaşa, Balıkesir Bandırma’nın Sunullah, Adalar’ın Nizam, Küçükçekmece’nin Fatih, Bursa Gemlik’in Küçükkumla, Balıkesir Bandırma’nın 17 Eylül, Balıkesir Edremit’in Hamidiye, Beşiktaş’ın Akat, Antalya Muratpaşa’nın Güvenlik, Güzeloluk ve Gençlik, Antalya Konyaaltı’nın Gürsu, İzmir Konak’ın Kültür, Bursa İnegöl’ün Kemalpaşa, Kayseri Talas’ın Bahçelievler, İzmir Karşıyaka’nın Atakent, Aydın Kuşadası’nın Kadınlar Denizi ve Türkmen, Gaziosmanpaşa’nın Mevlana, Bahçelievler’in Bahçelievler, İzmir Çiğli’nin Ataşehir, Alanya’nın Saray ve Cumhuriyet, Hatay İskenderun’un Barbaros, Gebze’nin Hacıhalil, Antalya Konyaaltı’nın Liman, Büyükçekmece’nin Batıköy, Gemlik’in Hamidiye, Üsküdar’ın Yavuztürk mahalleleri.”

– “Sorun çözüldü, sektörde canlılık oluştu”

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, imar barışının ülke ekonomisine çok büyük faydası olduğunu belirterek, 13 milyon gayrimenkulden bahsedildiğini söyledi.

Sadece konutun değil ticari gayrimenkullerin de işin içinde olduğunu dile getiren Taş, şunları kaydetti:

“Ruhsatı alınamadığı için kiraya verilemeyen, satışa çıkacak ama bekleyen yerler de var. Aynı şekilde sırf kredi alınamadığı için satılamayan gayrimenkuller bu sayede satışa çıktı, satışa çıkıyor. Bu çok yönlü bir şey. Yıllardır süren bu sorun çözüldü. İnsanlar, şirketler iskan belgesi olmayan gayrimenkulu alamıyor, yatırım yapamıyordu. Yatırım yapılabilir, kredi alınabilir pozisyon oluştu. Dolayısıyla imar affı piyasada canlılık doğurdu.”

Taş, imar barışıyla ciddi bir sirkülasyon başladığını ifade ederek, bunun devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.