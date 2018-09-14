İstanbul İmar Yönetmeliği yine değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşında çıkardığı İmar Yönetmeliği ikinci kez değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğe eklediği madde ile parsel ayırma, birleştirme ve parsel sınırı düzenlemesi ile ilgili kısıtlamalardan bakanlığı muaf tuttu.

Dört aylık bir çalışma sonucu hazırlanan 76 maddelik İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 12 Ocak 2018 tarihinde kabul edildi. İstanbul İmar Yönetmeliği 1 Şubat 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunuldu. Bakanlık yönetmelikteki ilk değişikliği Mart 2018'de yaptı. Bakanlığın talebi doğrultusunda tamamen gömülü durumdaki bodrum katların merdiven boşluğu bırakılarak dükkan olarak kullanılmasını sağlayan madde iptal edilmişti.

KAMU ALANLARI YÖNETMELİĞE TABİ DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelikteki ikinci değişiklik talebi de İBB Meclisi'ne iletildi. Bugün İBB Meclisi'nde oya sunulması beklenen değişiklik ile bakanlık kendine özel düzenleme yaptı. Yönetmeliğe “Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme) ve parsel sınırı düzeltme işlemleri bu yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir” maddesi eklendi.

ASANSÖR ŞARTINA DÜZENLEME

Bakanlığın talebi üzerine asansörler ile ilgili düzenleme de yapıldı. Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunluğundan “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç tutuldu.

OKUL BAHÇELERİ

İmar Müdürlüğü de yönetmeliğe okul bahçeleri ile ilgili bir madde ekledi. Buna göre kamuya ait eğitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması amacıyla yapılan mimari çözümlerde en düşük yol kotunun altında düşülmemesi şartıyla bahçe tesviyesine (düzleme) ilişkin hususlar avan proje ile belirlenecek.