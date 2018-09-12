Kupon araziye 2.5 kat rant AKP’yi böldü

AKP’li Haldız Ailesi’nin ortak olduğu Not Gayrimenkul tarafından satın alınan Real AVM arsasında imar değişikliği yapılmak isteniyor. Kocaeli’nin en değerli arsasında imar değişikliğine gidilirse değeri 2.5 kat aratacak. AKP’li vekil Yılmaz’ın da karşı çıktığı girişim tepkiler üzerine şimdilik beklemeye alındı.

Kocaeli'nin en değerli mülklerinden biri Real AVM ve otoparkın da dahil olduğu devasa arazi. Söz konusu arazi 90'lı yıllarda Alman bir firma tarafından satın alınmış ve üzerine Real AVM inşa edilmişti. Real'in maddi sıkıntıları sonrasında arazi satışa çıkarıldı. Araziyi AKP'li Haldız Ailesi ve Obaköy Gıda firmasının ortaklığında kurulan Not Gayrimenkul aldı.

Bugüne kadar Real'in otoparkının ücretli yapılması ile gündeme gelen bu satış ada bazında yapılan imar iyileştirmeleriyle kentin en çok tartışılan konusu oldu. Haldız Ailesi'nin ortak olduğu firma söz konusu araziyi satın alınca AKP'li Meclis üyeleri ve belediye yöneticileri harekete geçti.

YÜKSEKLİK 10 KATA ÇIKTI

Kentte bugüne kadar en büyük kâr getiren imar iyileştirmelerinden birine imza atan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Real AVM'nin bulunduğu araziyi Merkezi İş Alanı'na (MİA) dahil etti. Buna göre 30 dönümden büyük bir yüzölçümüne sahip olan arazide 7 metre olan yükseklik izni 10 kata çıkarıldı. 1 emsal alan büyüklüğü de yenilenebilir enerji sistemleri, otopark gibi artılarla 2.35'e kadar çıktı. Yaklaşık 3 kattan 10 kata kadar yükselen imar izni ile Haldızlar parmağını oynatmadan arazinin değeri katlanmış oldu. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kocaelili emlakçılar imar değişikliği sonrasında yaklaşık 2.5 katlık bir değerlenme söz konusu olacağını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Orhan Tanış, “Komisyonda ilgili konu görüşüldü. Biz muhalefet ettik. Böyle bir imar değişikliğini doğru bulmuyoruz. Real AVM'nin arazisi ile birlikte etrafındaki birkaç parselde daha iyileştirmeler olacak. Biz muhalefet şerhimizi koyacağız ve gerekli bilgilendirmeyi kamuoyuna yapacağız” dedi.

AKP'LİLER DE KARŞI ÇIKTI

Söz konusu değişiklik AKP'lileri de rahatsız etti. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz şu açıklamayı yaptı: “Bu düzenlemeye karşı olduğumu kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyorum. İzmit Belediyemizin olumsuz görüş verdiği bu düzenlemeyi, KBB Meclis üyelerinin de şehrimizin geleceğini düşünerek reddedeceğini ümit ediyorum. Aksi halde yaşadığımız kente ve gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebale ortak olunacaktır.”

KAMUOYU BASKISI OLUŞTU

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın eleştirilerinin ardından imar rantı henüz belediye meclis gündemine alınmadı. Konuyla ilgili dosya hâlâ AKP'li Zekeriya Özak'ın başkanlığını yaptığı imar komisyonunda. Ancak hala değişiklikten vazgeçilmiş değil.

Büyük bölümü belediyeyle 4 aileye ait

MİA B1 bölgesindeki Mahmut Şevket Ersoy'a ait arazi 28.9 dönüm, Barlas Turan' ait arazi 22 dönüm, adı FETÖ soruşturmalarına karışan iş insanı Bekir Boydak'ın arazisi 20.6 dönüm, Not Gayrimenkul adına kayıtlı arazi 35 dönüm, belediye arazisi ise 44 dönüm büyüklüğünde.

ARAZİYİ ALAN ŞİRKET 3 AY ÖNCE KURULDU

AKP'li Haldız Ailesi ve Obaköy Gıda firmasının ortak olduğu Not Gayrımenkul'ün 40 milyon Euro değer biçilen araziyi kaç paraya aldığı bilinmiyor. Bilinen tek şey, Not Gayrimenkul'ün 17 Haziran'da İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olarak kurulduğu, 23 Haziran'da yani kuruluşunun üzerinden bir hafta geçmeden 50 dönüm araziyi satın aldığı. Söz konusu bu şirket 1.5 milyon liralık bir sermaye ile kurulmuş.