Rezidanskondu sınavı

Yasalara aykırı olarak İstanbul Boğazı’na nazır inşa edilen Çiftçi Towers’ın sahipleri, Beşiktaş Belediyesi’nden yeni ruhsat alamayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapısını çaldı…

İstanbul’un en değerli lokasyo­nu olan Zincirlikuyu'da yasalar ve imar mevzuatı yok sayılarak inşa edilen Çiftçi Towers'taki usulsüzlükleri SÖZCÜ ilk olarak 9 Haziran 2014'te gündeme getirdi. O tarihten itibaren süreçle ilgili yaptığımız sayısız habere karşın; yerel yöne­timler, hükümet ve yargı gözlerini yumdu ve İstanbul Boğazı manzaralı, 46 katlı ve 180 metre uzunluğunda iki kule yükseldi. İmar planlarında ticaret yönetici merkez + turizm alanı olmasına rağmen her biri milyonlarca dolar değerinde 308 lüks rezidans ve 4 katlı alışveriş merkezinin inşa edildiği projenin sahipleri Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat ise haberlerimiz karşısında sessiz kaldı.

İNŞAAT TAMAMLANDI, SESSİZLİK BİTTİ

İstanbul Büyükşe­hir Belediye Mecli­si'nin CHP'li üyesi Taner Kozanoğlu, geçtiğimiz hafta Çiftçi Towers'taki yapılaş­mayı tekrar gündeme getirdi ve İstanbul Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanıtlaması istemiyle “Bu yapı ile ilgili İBB tarafından herhangi bir tadilat projesi onaylanmış mıdır? Tadilat projesi onaylanması yönünde yüklenicinin veya arsa sahibinin tadilat projesi talebi var mıdır” diye sordu. Kozanoğlu'nun sorusuna cevap Türkerler İnşaat'tan geldi. Bir basın açıklaması yapan şirket, mimari proje tadilatı için 26 Mayıs 2017 günü Beşiktaş Bele­diyesi'ne başvurduklarını ancak herhangi bir cevap alamadıklarını belirterek, 12 Aralık 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün kapısını çaldıklarını bildirdi.

ÖZHASEKİ: KİMSE KAPIMIZI ÇALMASIN

Çiftçi Towers'ın sahiplerinin Beşiktaş Belediyesi'nin vermediği yapı tadilat ruhsatını İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alıp alamayacağı merak ediliyor. Çünkü, 3 Şubat 2017'de İstanbul'da gazetecilerle bir ara­ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Hiç kimse eline tapusunu, parselini alarak Ankara'ya kadar gelmesin. Hele hele de yoğunluk istemesin” demişti. Plan yapma yetkisinin belediye meclislerinde olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini, planların eğer tek elden yürütülmemesi durumunda imar kargaşası çıkacağını söyleyen Özhaseki, “Eline parselini alarak yoğunluk, biraz yüksek kat, biraz farklı şeyler isteyen hiç kimse kapımızı çalmasın. Onların hiçbir işini yapmayacağız. Bunu açıkça ilan ediyoruz.” dedi. Özhaseki'nin bu sözlerinin arkasında durup durmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

EMSALSİZ RANT

İstanbul Boğazı Etkilenme Bölge­si'nde kaldığı için yapılaşmanın kı­sıtlandığı bir alanda bulunan Çiftçi Towers'ta ticari alanlara sağlanan fazla inşaat hakkıyla konut yapa­rak ekstra rant elde elde edildi. Ayrıca kanunun getirdiği sınırla­malar bir kenara bırakılarak 180 metre yüksekliğinde 46'şar katlı iki kulesinde 308 rezidans inşa edildi. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 10. maddesinde, ‘Boğaziçi alanında ve etkilenme bölgesinde kalan bir arazi üzerinde en fazla 15.5 metre yüksekliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebilir' diye yazıyor. Apart otel ruhsatı alan ve günlük olarak kiralanması gereken Çiftçi Towers'taki yapılar ise bağımsız bir ünite haline olarak satılıyor.

AVM İÇİN YAYILDILAR

Çiftçi Towers'ın yükseldiği 23 bin 859 metrekarelik arazinin imar planlarına göre, yüzde 40 olması gereken taban alanı kat sayısı ise yüzde 87 seviyesine kadar yüksel­di. Parselin neredeyse tamamında yapılaşmaya gidilerek mevzuata aykırı inşaat yapıldı. Zemin kat ve altında kalan 9 bodrum katı kapsayan bu inşaat alanı emsale dahil olmadığı için proje sahipleri milyonlarca dolar rant elde edecek.

PARK ALANI PARK OLACAK MI?

Çiftçi Towers inşaatının baş­lamasının ardından park alanı olarak kamuya terk edilen 9 bin 766 metrekarelik arazinin 5 bin 966 metrekaresi Çiftçiler Oto­motiv tarafından lüks otomobil satışları ve bakımının yapıldığı bir tesis haline getirildi. 3 bin 800 metrekare ise şantiye olarak kullanılıyor. Halkın kul­lanımına açılması gereken 10 dönümlük park alanının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Herkes kanunlara uyacak

İBB Meclisi'nde, Çiftçi Towers'la ilgili verdiği önergeye “Ne mak­satla hareket ettiği belli olmayan kişilerce gerçek dışı iddialar” diye açıklama yapan Türkerler Hol­ding'e yanıt veren Avukat Taner Kozanoğlu “Bu kente ihanet edil­mesine izin vermeyeceğiz. Sen de kanuna uyacaksın, ben de” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” sözlerini hatırlatan Kozanoğlu, “Kaçak bir yapılaşma varsa ve müdahale edilmiyorsa suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Hazinedar göz yumdu denetim için top Doğaç'ta

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili oldu. Kamuoyu, Hazinedar'ın göz yumduğu Çiftçi Towers'a ilerleyen günlerde Doğaç'ın iskan (yapı kullanım izni) verip vermeye­ceğini merak ediyor.

İmar planlarında “yönetici merkez + turizm alanı” ola­rak görünen ancak lüks rezidansların inşa edilip satıldığı proje için Beşiktaş Belediyesi'nin öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirim yaparak projenin konut amaçlı kullanıma dönüştürülme­sinin önüne geçmesi gerekiyor. Belediyenin resmi yazışmalarda “apart otel, ofis, dükkan” inşaatı yapılacağı belirtilen projede, kat irtifakı veya kat mülkiyetine kurulmasının önüne geçmek için gayrimenkulleri tapu siciline, “turizm tesisi” ya da “yö­netici merkez” alanı ola­rak işletmesi gerekiyor. Çünkü, geçici süreli konaklamalar için inşa edilen apart dairelerin, konut olarak kullanıl­ması ya da satılması yasa­lara aykırı. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3'üncü maddesinde “Herhangi bir saha, her ölçekte­ki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz” hükmü yer alıyor.