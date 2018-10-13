EGVEB’ten yeni proje

Antalya – Alanya Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (EGVEB), başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında planlanmış etkinlikler dahilinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği proje yarışmasında EGVEB, Alanya'da bir başarıya imza attı. “Her Öğrenciye Göre Spor” projesi, Alanya'daki liseler arasında bakanlık tarafından desteklenen tek proje oldu.

EGVEB Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adnan Ulaş, “Her Öğrenciye Göre bir Spor ve Obezite Farkındalığı” isimli projesinin, her öğrenciye uygun bir spor dalının olduğunu belirtti. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan obeziteyle de mücadele eden proje, obezitenin spor yapmaya engel olmadığını ve spor sayesinde obezite ile sağlıklı bir savaş verilebileceğinin altını çiziyor.

Proje yarışması için Kuşadası'nda düzenlenen imza töreninde Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.