1300 metrede kadına şiddeti kınadılar, kimse görmedi

Aralarında bizzat Vali'nin de bulunduğu Düzce protokolü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde şehir merkezinde herkesin görmesi gereken caddelerde ve sokaklarda yürümesi gerekirken, şehir merkezinden 42 kilometre uzakta 1300 metre rakıma sahip Topuk Yaylası'nda yürüdü. Böyle olunca, kadına şiddeti kınayan afişle yürüyerek farkındalık oluşturmaya çalışan grubu kendilerinden başka hiçbir Düzceli vatandaş göremedi.

25 Kasım Kadına Şiddeti Kınama ve Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Düzce'de farkındalık etkinlikleri düzenlenerek bu sorun gündeme getiriliyor. Birleşmiş Milletler’in 17 Aralık 1999 tarihinde “Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul ettiği ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için bütün ülkelerin benimsediği bu günde yapılan etkinliklerle “kadınlara uygulanan şiddetin son bulması çağrıları da yapılıyor.

Düzce’deki etkinliklerden bir tanesine de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü imza attı. Müdürlük düzenlediği etkinlikte 1300 rakıma sahip Kaynaşlı'nın Topuk Yaylası'nda protokol üyelerinin ve eşlerinin katıldığı 4 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel ay ile İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürlü Hüseyin Deniz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, protokol üyeleri ve eşleri ile vatandaşlar katıldı.

“Kadına Yönelik Şiddete Biz de Dur Diyoruz” yazılı afişle göl etrafında eşleri ile birlikte yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde de “Kadın Şiddete Karşı Buradayım De”, “Kadın Şiddet İnsanlığa İhanettir” yazılı pankartlar taşıdı.

Ancak etkinlik şehir merkezine 42 kilometre uzaklıktaki yaylada yapılınca Düzceliler, günün anlam ve önemini anlatan bu yürüyüşü göremedi.

İHA