29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları: MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste!

Milli Piyango İdaresi, 29 Eylül MPİ çekiliş sonuçlarını açıkladı. Her ayın 9. , 19. , ve 29. günlerinde düzenlenen çekilişler vatandaşları milyoner yapmaya devam ediyor. Hayallerine kısa yoldan ulaşmak isteyenler kuponlarını aldı ve sonuçları merak ediyor. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste...

Milli Piyango çekiliş sonucu açıklandı. Haberimizdeki MPİ bilet sorgulama ekranına kuponunuzda yer alan numaraları girerek sorgulama yapabilir ya da sıralı tam listeden kontrol edebilirsiniz. Bu kez talihli Ankara’dan çıktı. İşte MPİ çekiliş sonuçları… MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI/ TIKLA SORGULA 29 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

366712 200000 TL ikramiye kazanan numaralar

309773 20000 TL ikramiye kazanan numaralar

211238 10000 TL ikramiye kazanan numaralar

037040 353455 5000 TL ikramiye kazanan numaralar

059204 130835 473917 Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

03054 13198 19924 21581 23557 25350

26873 58288 65436 69081 Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0037 1102 2241 4176 5805 5935

7904 8157 8718 9309 Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

028 135 168 440 580 716

798 899 902 912 Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

06 18 37 50 55 72

95 98 Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 8 2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

066712 166712 266712 306712 316712 326712

336712 346712 356712 360712 361712 362712

363712 364712 365712 366012 366112 366212

366312 366412 366512 366612 366702 366710

366711 366713 366714 366715 366716 366717

366718 366719 366722 366732 366742 366752

366762 366772 366782 366792 366812 366912

367712 368712 369712 376712 386712 396712

466712

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.