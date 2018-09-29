29 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları: MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste!

Milli Piyango çekiliş sonucu açıklandı. Haberimizdeki MPİ bilet sorgulama ekranına kuponunuzda yer alan numaraları girerek sorgulama yapabilir ya da sıralı tam listeden kontrol edebilirsiniz. Bu kez talihli Ankara’dan çıktı. İşte MPİ çekiliş sonuçları…
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI/ TIKLA SORGULA
29 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
366712
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
309773
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
211238
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
037040 353455
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
059204 130835 473917
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
03054 13198 19924 21581 23557 25350
26873 58288 65436 69081
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0037 1102 2241 4176 5805 5935
7904 8157 8718 9309
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
028 135 168 440 580 716
798 899 902 912
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
06 18 37 50 55 72
95 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
066712 166712 266712 306712 316712 326712
336712 346712 356712 360712 361712 362712
363712 364712 365712 366012 366112 366212
366312 366412 366512 366612 366702 366710
366711 366713 366714 366715 366716 366717
366718 366719 366722 366732 366742 366752
366762 366772 366782 366792 366812 366912
367712 368712 369712 376712 386712 396712
466712
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