31 Ekim Şans Topu sonuçları: İlk devir gerçekleşti! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonucu…

Heyecanla beklenen Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Haftanın Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Şans Topu çekilşi sonucuna göre kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı haberimizde.

Hayallerini kısa yoldan gerçekleştirmek isteyenler kuponlarını doldurdu ve şansını denedi. Zengin olma hayaliyle Şans Topu kuponlarının başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Diğer oyunlardan farkı ‘+' rakamı olan Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar haberimizde. İşte Milli Piyango 31 Ekim Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. Milli Piyango İdaresi şanslı 5+1 rakamı açıkladı:

2, 12, 25, 29, 30 + 6

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.