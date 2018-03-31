31 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu

Sayısal Loto Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez şans oyunlarından... Geçen hafta büyük ikramiyenin devretmesi sonucu vatandaşlar bayilere koştu kuponlarını doldurdu. Şimdi ise 31 Mart MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu merak ediliyor. İşte 31 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi. Sayısal Loto’da geçen hafta bilen olmamıştı. Milli Piyango İdaresi, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 4 milyon 151 bin TL belirledi. Sayısal Loto oyununda 49 sayıdan 6 tanesini bilmek gerekir. İşte 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonucu…

31 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ canlı yayında ve noter huzurunda çekilişi gerçekleştirdi. İşte haftanın sonucu:

8, 15, 20, 29, 39, 41

GEÇEN HAFTANIN SONUCU

4, 6, 36, 37, 39, 43

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

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