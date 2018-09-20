550 kişilik işçi alımına 4,4 bin kişi başvurdu

Elazığ’da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 550 kişilik kadroya 4 bin 399 kişi başvurunca noter huzurunda kura ile çekim yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kurayı vatandaşlarla birlikte takip etti.

İŞKUR’un İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışması için 550 kişinin alınacağını duyurmasının ardından 4 bin 399 kişi başvuru yaptı. Başvurunun çok olması nedeniyle bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda 1. Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine iş başvurusunda bulunan adayların yanı sıra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da katıldı. Erol, vatandaşlarla birlikte kura çekimini takip etti.

EROL: “ADİL DAVRANILMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Kura çekimiyle İŞKUR'dan 550 eleman alındığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “İçeride noter huzurunda kura çekimi var. Doğru yol ve yöntem budur. İş için müracaat edenlerin hepsinin işe ihtiyacı var. Siyaset kurumunun ve siyasetçilerin bunların arasından taraf olmak yerine adil bir şekilde kura yöntemiyle belirlenmesine destek vermesi lazım. Bizde destek vermek ve adil bir kura çekiminin olmasını göstermek için buradayız. Bundan sonra İŞKUR'dan ve kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan personelle ilgili alım, aynı yöntem ile olacak. Bizde bunların doğru yapılıp yapılmadığını denetleyeceğiz. Adil davranılmasını sağlayacağız. Kurada çıkanlara hayırlı olsun. Çıkmayanlar ise umutsuz olmasın” dedi.

Annesinin başvurduğunu ve çıkmadığını dile getiren Miraç Akınaş, “İnşallah ihtiyacı olanlara çıkmıştır. Gerçekten demokratik bir şekilde iş yapılmıştır. İsterdik ki bize de çıksın ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

10 senenin ardından kurada isminin çıktığını aktaran Bihter Tutar ise, çok sevinçli ve mutluyu olduğunu ifade etti.

İHA