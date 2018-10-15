8’inci kattan düşen Hiranur öldü

Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi. Acılı baba Uğur Çiftçi, kızının kefenlenen cesedini kucağında taşıyarak otomobile koydu.

Dün akşam, Şenevler Mahallesi’ndeki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince aşağı düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne-babasına haber verdi.

Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur’u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABASI, KEFENLENEN HİRANUR’U KUCAĞINDA TAŞIDI

Hiranur’un minik cesedi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işleminin ardından babası Uğur Çiftçi’ye teslim edildi. Acılı baba Uğur Çiftçi, kızının kefenlenen cesedini kucağında taşıyarak otomobile koydu.

Tabutlanmadığı dikkat çeken küçük kızın cenazesini otomobile koyan Uğur Çiftçi’nin olay sırasında namaz kıldığı, annesi Nihal Çiftçi’nin ise mutfakta bulunduğu belirtildi. Minik Hiranur’un cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenle Bediüzaman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)