9 yaşındaki çocuk yanlışlıkla komşusunu vurdu

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki bir çocuk, eve gelen komşularını şaka yaparken tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Arık, komşusu F.G.’nin evine misafirliğe gitti. 9 yaşındaki M.G., babasına ait av tüfeğini Arık’a doğrultup ‘Seni vurayım mı?’ diye şaka yapmak istedi. Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Fatma Arık elinden yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne (KSÜ) götürülen Fatma Arık tedaviye alınırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA