90 bin nüfuslu ilçede 120 milyonluk vurgun

Çanakkale'nin Biga ilçesinde müteahhitlik yapan S. G.'nin piyasayı yaklaşık 120 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü. Kayıplara karışan S.G.'den 470 bin lira alacağı olduğu öğrenilen bir ustabaşı ise dün sabah intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale’nin Biga ilçesinde tarihe geçecek bir dolandırıcılık konusu yaşandı. İlçede uzun süredir müteahhit olarak çalışan S.G. inşaat sektöründeki firmalar, bankalar ve vatandaşlardan yaklaşık 120 Milyon TL’lik mal ve borç para aldı. Sonrasında kayıplara karışan S.G.’den bir daha haber alınamadı. Olayı duyan mağdur vatandaşlar soluğu emniyet ve savcılıkta aldı. Yaklaşık 150 vatandaşın mağdur olduğu belirtilen ilçede meraklı bekleyiş sürüyor.

BİR MAĞDUR İNTİHARA KALKIŞTI

Dün sabah saatlerinde ise Biga Askerlik Şubesi karşısında bulunan bir binanın çatısına çıkan S.B. isimli ustabaşı kayıplara karışan S.G.’den 470 bin lira alacağı olduğunu söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Çok mağdur olduğunu belirten S.B., olay yerine gelen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince ikna edilerek, Biga Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ADANA’YA DÖNDÜ İDDİASI

Öte yandan dolandırıcı olduğu öne sürülen S.B.’nin sosyal medya hesaplarını kapattığı, yanında çalışan kişileri arayarak ne var ne yoksa satın. Beni bir daha aramayın şeklinde talimat verdiği ve 4 gün önce evinin önüne gelen bir TIR’la eşyalarını toplayarak memleketi Adana'ya döndüğü de iddialar arasında bulunuyor.