Abdullah Gül’ün İstanbul’da ‘ilginç’ görüşmesi

FETÖ’nün ByLock tuzağı 'Mor beyin' uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrında sürpriz bir görüşme yaptı.Saadet Partisi Antalya Siyasi İşler Başkanı da olan Aktaş, görüşme konusunda, "FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin, pek çok intibamı kendisine aktardım. Sayın Gül de, hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görüyor ve eleştiriyor" dedi.

FETÖ'nün ByLock tuzağı “Mor beyin” uygulamasını ortaya çıkartan ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan Saadet Partisi yöneticisi avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı’nda sürpriz bir görüşme yaptı. Saadet Partisi Antalya Siyasi İşler Başkanı da olan Aktaş, FETÖ'nün yargı sürecinin işleyişini durdurmak amacıyla “Mor beyin” uygulamaları üzerinden yönlendirmeler yaptığını deşifre etmiş ve, “Bu yönlendirmeleri çoğun içinde azı gizlemek için yapıyorlar. Mağdur sayısı 11 bin 480 rakamıyla kalmayacak” açıklaması yapmıştı.

Aktaş, Gül ile önceki gün yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından da duyurdu. Gül ile bir saate yakın sohbet imkanı bulduğunu anlatan Aktaş şöyle dedi:“FETÖ soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım. Davetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İntibam şudur. Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte. Bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir”

SAADET VE GÜL

Saadet Partisinin 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediği yorumları da yapılmış ve Genel Başkan Karamollaoğlu bu iddia için ‘'Bunun çok erken olduğu kanaatindeyiz. Kadrolarımız arasında, uygun görülen kişinin, kamuoyunda nasıl karşılık bulacağı konusunda bir çalışma yapacağız. Biz sadece bir aday gösterelim diye değil, seçimi kazanmak için aday göstereceğiz” demişti.