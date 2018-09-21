Açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa’nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nin merkez camiinde imamlık yapan evli ve 2 çocuk babası Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasına geçti. Daha sonra Suriyeli bir kadının camiye gelerek imamın odasına girdiğini gören cemaat, kadının uzun süre odadan çıkmamasından şüplendi. Cemaat, imamı dışarı çağırmasına rağmen imamın gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdiler.

POLİSE HABER VERDİLER

Bunun üzerine camiye gelen polisler, cami içerisinde imamı ve Suriyeli kadını bulamadı. Ne imam ne de Suriyeli kadın ortalıkta yoktu. Ekipler, imam ve Suriyeli kadının imam odasında olduklarını fark etti. Ancak odanın kapısı kilitliydi. İmam Eyüp Ö. polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen kapıyı açmadı. Yaklaşık 40 dakika boyunca polis ve cami cemaati kapı önünde bekledi. Beklemenin sonunda Suriyeli kadın kapıyı açtı, arkasından da Eyüp Ö. polis ekiplerinin karşısına çıktı.

“TEMİZLİK YAPIYORDUK, YORULMUŞUZ”

Suriyeli kadın “Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz” dedi. İmam Eyüp Ö. ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ekip otosuna bindi. İkili karakola giderek ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Olay sonrasında tekrar camiye dönen imam Eyüp Ö. yatsı namazını kıldırmak istedi.

“SENİN ARKANDA NAMAZ KILMAYIZ”

Cami cemaati “Biz senin arkanda saf tutmayız” diyerek imama tepki gösterdi. Bunun üzerine imam Eyüp Ö. camiyi terk etti, namazı müezzin kıldırdı. Cami cemaati imamın birçok kez Suriyeli kadının evine “yardım bahanesiyle” gittiğini söyledi. Suriyeli kadının da evli olduğu öğrenildi.

İMAM AÇIĞA ALINDI

Konuyla ilgili Sözcü Gazetesi'ne konuşan Kurtuluş mahalle muhtarı Ayhan Gezdir, söz konusu imamın 3-4 yıldır Suriyelilerle çok yakın olduğunu söyleyerek, “Bütün işlerini görüyor, sürekli görüşüyordu. Camide ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Polis ekipleri camiyi basıyor ve içeriden Suriyeli bir kadınla birlikte bizim imam çıkıyor. Sonrasında ifade veriyorlar ve serbest bırakıyorlar” dedi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan da üzücü bir olay yaşadıklarını ifade ederek imam Eyüp Ö.'nün açığa alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.