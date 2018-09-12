Acılı annenin soyadı mücadelesi

Kızı damadı tarafından öldürülen acılı anne, torununa kendi soyadını vermek için hukuk mücadelesi başlattı.

Balıkesir'de 2016 yılında boşandığı eşi Tolga Y. tarafından koruma kararı rağmen bıçaklanarak öldürülen Esra G.'nin annesi Ferda G. 4 yaşındaki torununa kendi soyadını vermek için mahkemeye başvurdu. Baba Tolga Y. yaşanan olayın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

“Baba, çocuğunun önünde annesini öldürmüştür” diyerek torununun soyadını değiştirmek için dava açan anneanne Ferda G., babasının cezaevinde görmesi için çocuğun haciz yoluyla götürüldüğünü belirterek haftada bir gün çocuğunu görme kararının kaldırılması için de harekete geçti.

Avukatı Taciser Ülkü Levent aracılığıyla Hukuk mahkemesine dava açan Ferda G., dilekçesinde, “Torunum çocuk haczi sırasında çok hırçınlaşmış, ağlayarak gitmek istememiştir. Bu götürmede ne baba ne de benim minik yavrum bir fayda sağlamamıştır” dedi.

“ARKADAŞLARININ SORULARINA MARUZ KALACAK”

Torununa soyadını vermek istediğini ifade eden anneanne Ferda G., “Torunum, annesini iki yaşında kaybetmiş ve ne yazık ki annesinin ölümünün faili olan bir babanın evladıdır. Bir kasten öldürme suçu sanığı olan babası en azından torunum ergin olana kadar dışarı çıkamayacaktır.

Torunum, şu an yaşı küçük olması sebebi ile soyadının ona getireceği farklılıklara maruz kalmamıştır. Okula başladığında arkadaşları tarafından soyadı farklılığı sebebi ile yaşıtlarının acımasız sorularına eleştirilerine ve dalga geçmelerine maruz kalacaktır” şeklinde konuştu.