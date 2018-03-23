Akar’a kritik sorular: ‘Yanınızdakiler neden FETÖ’cü çıktı?’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda açılan Genelkurmay çatı davasında ifade verdi.

Akar'a, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın ‘'O gece ilk haber alındığında, personelin kışlayı terk etmemesi emri verilse, darbe girişimi baştan açığa çıkardı'' sözleri de soruldu. Akar, Aksakallı'nın bu sözlerine katılmadı ve ‘'Böyle bir talimata gerek görmedim, bunun pratikte bir yararı da olmaz'' dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Akar'a ilk olarak, FETÖ'den tutuklu bulunan Yarbay Hakan Öcal ve Binbaşı Ahmet Yıldız'a, Nusaybin'deki bir brifing sırasında Genelkurmay Başkanlığı özel kalem müdürlüğü teklifi yapıp yapmadığı soruldu. Akar bu soruya “TSK'daki atama esas ve usulleri dikkate alındığında böyle bir uygulama mümkün değildir” cevabını verdi.

DİŞLİ'NİN İDDİALARI

15 Temmuz gecesi Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ‘'Uçak ve silah sesleri gelmesi üzerine komutanın güvenli bir yere alınmasını istedim, birlikte darbe girişimini önleme konusunda planlama yaptık'' sözleri de soruldu. Akar bu konuda, “Daha önce anlatmıştım ilave edeceğim bir husus yoktur” demekle yetindi.

O KORGENERAL'E ATAMA

Akar'a, darbe girişiminden hemen sonra dönemin 7. Kolordu komutanı İbrahim Yılmaz'ı (FETÖ'den tutuklu) neden 2. Ordu komutanlığına vekaleten atadığı da soruldu. Akar bu soruya, “Ülke genelindeki karışıklığın sonlandırılması için çok sayıda telefon görüşmesi yaptım. O sırada neyin ne olduğu belli değildi. Sıkıyönetim listeleri dahil hiçbir sözde liste ve belge görmedim. Böyle bir ortamda atamayla ilgili bir telifin bana gelip gelmediğini de net olarak hatırlamıyorum” dedi.

PANİK BUTONUNA NEDEN BASMADINIZ ?

Akar'a olay gecesinde makamında bulunan panik butonuna neden basmadığı da soruldu. Akar bu soruya da “15 Temmuz kanlı darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu girişimi ilk öğrendiğim andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi bile aklımdan geçirmedim. Tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır” açıklamasını yaptı.

HAVA SAHASI KAPANDI MI ?

Olay gecesi Türk hava sahasının tamamen kapatılmadığı iddiaları da Akar'a soruldu. Akar bu soruya ise “Ben tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hava sahasının kapatılması ile ilgili 18.30'da emir verdim. 19.06'da bu emir ilgili şahıs ve kuvvet harekat merkezlerine ulaşmış. 19.26 itibariyle tüm hava araçları için işlemler tamamlanmıştır” yanıtını verdi.

AKSAKALLI'NIN İDDİASINI CEVAPLADI

Akar ifadesinde 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, ‘'TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak ‘personel kışlayı terk etmesin emri’ verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam eder. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı” sözlerini de yanıtladı ve şöyle dedi:

Tarafıma ulaşan ihrarın mahiyetine göre tüm tedbirler alınmış, ihbarın değerlendirilip gerekli tedbirlerin alınmaya başladığı saat itibarı ile, kışladakli askeri personel mesaiden ayrılmış ve sadece nönetçi personel kışlada bulunmaktaydı. Dolayısıyla ihbarın mahiyetine göre, önmemlerin alınmasına başlandığı saat itibarıyla, kışladan ayrılmaması şeklinde bir talimatın verilmesine gerek görülmediği gibi böyle bir talimatın pratikte bir yararı olmayacağı da izahtan varestedir''

“YANINIZDAKİLER FETÖ'CÜ ÇIKTI”

Akar'a son olarak da ‘Genelkurmay Başkanının yanında görev yapanlar FETÖ'cü çıktı' iddiası soruldu. Akar bu konuda da “FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki hususiyetleri, özellikle gizlilik konusunda kullandığı yöntemler dikkate alındığında, FETÖ mensubu olan TSK personelinin teşhisi ve tesbiti her zaman mümkün olmamıştır'' dedi ve şöyle devam etti:

‘'Mahiyetimde FETÖ'cü olduğu bilinerek, herhangi bir personel istihdam edilmediği gibi, istihdamına da müsaade edilmemiştir. Ayrıca bu hain terör örgütü yapılanması içinde olan ve şahsıma, milletime, silah arkadaşlarıma, emniyet mensubu kardeşlerime, devletin kurumlarına, Türk tarihi ve medeniyetimize bu derece zarar veren her bir kişiden ayrı ayrı şikayetçiyim” dedi.