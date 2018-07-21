Akın İpek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte FETÖ firarisi Akın İpek hakkında merak edilenler…

Akın İpek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları siyasetin gündeminde. İpek Matbaacılık’ın ve Koza İpek Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yapan Akın İpek hakkında merak edilenler ve İpek Grubu Bünyesindeki Medya Kuruluşları haberimizde...

Siyasetin gündemine düşen Akın İpek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularını sizler için haberimizde yanıtladık. İpek Matbaacılık'ın ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yapan Akın İpek hakkında merak edilenler ve İpek Grubu Bünyesindeki Medya Kuruluşları…

AKIN İPEK KİMDİR?

Tam adı Hamdi Akın İpek’dir. 3 Mart 1963’de Adana’da doğmuştur. Annesi Melek İpek babasının adı Ali İpek’tir Ankara TED (Türk Eğitim Derneği)’den sonra İngiltere’de 4 yıllık ekonomi okudu, Hacettepe Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı. Aslen Kahramanmaraş’lıdır. Babası Ali İpek tarafından kurulan İpek Matbaacılık'ın ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. İpek Üniversitesi'ni kurmuştur.

Kariyeri

1948 yılında babası Ali İpek tarafından kurulan İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding’in yönetim kurulu başkanıdır. Ankara’da bulunan İpek Üniversitesi’ni kurmuştur. Aynı zamanda bu üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yapmıştır. İpek Üniversitesi: Koza İpek Eğitim Hizmet Yardım vakfı tarafından 2011 yılında Ankara’da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye’nin ilk ve tek sanat ve sosyal bilimler üniversitesi olma özelliğini taşıyan üniversite 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini aldı. https://akinipek.co.uk/2016/09/19/henuz-yolun-basiydi-fakat-bir-hayal-gercek-olmustu/

1996 yılında vefat eden babasından miras kalan davetiyecilikle başladığı işini medyayla devam ettirdi. daha sonra 20 milyon dolarını peşin ödeyerek 45 milyon dolara Bergama’daki ‘Ovacık Madeni’ni aldı.

2003 yılına kadar Koza davetiye olarak bilinen şirket şimdi bambaşka bir yerde. Yabancı bir şirketin (Eurogold- Newmont) elinde olan Bergama’daki altın madeni Ovacık Madene’ni satın aldı. Koza Altın olarak devam etti.

2005 yılında Ciner Grubu’ndan Bugün Gazetesi’ni aldı. Akın İpek, 2008 yılında Gazeteci Tuncay Özkan’ın kurduğu Kanaltürk Televizyonu radyosu ve internet sitesini satın aldı. Sonrasında Bugün TV ve Kanaltürk Radyo’yu kurmuştur. 2014 Yılında ise Millet Gazetesini kurdu.

Özel Hayatı

Akın İpek, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İpek Grubu Bünyesindeki Medya Kuruluşları

Gazete

2005: Bugün (Turgay Ciner ve Mehmet Ali Ilıcak’tan satın aldı.)

2014: Millet

Televizyon

2008 Kanaltürk Tuncay Özkan’dan satın aldı.

2009 Bugün TV

Radyo

2009 Kanaltürk Radyo

İpek Grubu Bünyesindeki Şirketler

Koza Altın

Koza Anadolu Metal

Özdemir Antimuan

İpek Doğal Enerji

Koza İpek Basın ve Basım

Konaklı Metal Madencilik

Atp İnşaat

Koza İpek Tedarik

Atp Koza Gıda

Atp Koza Turizm

Kanaltürk

Kanaltürk Radyo

Bugün TV

Bugün Gazetesi

Koza İpek Eğitim

İpek Üniversitesi

Koza İpek Sigorta