Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aksaray’da çocuğa taciz iddiası

Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri, bir zanlının erkek bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

android-time 17:35
Haberler Gündem
Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri, bir zanlının erkek bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Olay, Kireçlik mevkisi atış poligonu civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide kamyonet fark etti.

taciz-iha1_6724304

Kontrol için kamyonete gizli olarak yaklaşan polis ekipleri kamyonetteki bir şahsı, erkek bir çocuğa cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen C.S. (42) gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli çocuk polis merkezine götürüldü.

İLGİLİ HABERSendika yöneticisi 23 öğrenciye taciz iddiasıyla açığa alındıSendika yöneticisi 23 öğrenciye taciz iddiasıyla açığa alındı

“TEHDİTLE ARABAYA BİNDİRDİ”

Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen zanlı, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterirken, bir şey yapmadığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.

taciz-iha41_6724301

Çocuğun ise şahsın kendisini tehditle arabaya bindirerek araziye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

taciz-iha21_6724303

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İLGİLİ HABER'Cinsel taciz' sanığı, karakol imzasının bittiği gün 3 kızı taciz etmiş'Cinsel taciz' sanığı, karakol imzasının bittiği gün 3 kızı taciz etmiş

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:3621.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar