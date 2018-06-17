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Akşener’den dip dalga ve anket sonuçları açıklaması

Meral Akşener, Uğur Dündar'ın dip dalga ile ilgili sorusuna, "Anket yapan arkadaşların tamamı şunu söylüyor; Eskiden 80 eve giderdik şu kadarı cevap verirdi. Şimdi 140 eve gidiyoruz şu kadarı cevap verilmediği için... Dolayısıyla kendileri açısından da yarın mutlaka bir anlatma ihtiyacı doğacak. Diyecekler ki, bir dip dalga vardı seçmen sessizdi biz göremedik" şeklinde cevap verdi.

Sozcu.com.tr
android-time 22:12 17 Haziran 2018
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Meral Akşener, Uğur Dündar'ın dip dalga ile ilgili sorusuna, "Anket yapan arkadaşların tamamı şunu söylüyor; Eskiden 80 eve giderdik şu kadarı cevap verirdi. Şimdi 140 eve gidiyoruz şu kadarı cevap verilmediği için... Dolayısıyla kendileri açısından da yarın mutlaka bir anlatma ihtiyacı doğacak. Diyecekler ki, bir dip dalga vardı seçmen sessizdi biz göremedik" şeklinde cevap verdi.

Halk Arenası’na katılan Meral Akşener, dip dalga ve anket sonuçları hakkında şöyle konuştu;

DİP DALGA

“Şimdi mitingden sonra üst baş değiştirmek için durduk. Bilecik’ten sonra. Aileler gördü geldiler fotoğraf çektirirken dedim ki, ‘Bakın çocuklar bu fotoğrafların karşılığı bir oydur.’

Bir tanesi dedi ki, ‘Meral anne oylar senin!.’

Daha büyük bir tanesi de döndü dedi ki, ‘Merak etme Meral abla sandıklar patlayacak!”

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ANKET KONUSU

“Anket yapan arkadaşların tamamı şunu söylüyor; Eskiden 80 eve giderdik şu kadarı cevap verirdi. Şimdi 140 eve gidiyoruz şu kadarı cevap verilmediği için. Dolayısıyla kendileri açısından da yarın mutlaka bir anlatma ihtiyacı doğacak. Diyecekler ki, Bir dip dalga vardı seçmen sessizdi biz göremedik. Yani bilimsel yöntemlerimiz işlemedi. Farklı bir şey geliyor. Şartlarımız 1946’dan daha ağır ama neşeyle heyecanla mitingler yapıyoruz.”

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

Son güncelleme: android-time 23:0817.06.2018
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