Alkollü sürücü: Suçlu biziz, aracı bağlamayın!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonunda polisler tarafından yakalanan alkollü sürücü, "Bu arabanın normalde bir sıkıntısı var mı? Suçlu biziz, arabanın ne suçu var" diyerek aracının oto parka çekilmesine engel olmaya çalıştı

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Akarca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği kamyonete ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca bir süre devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÇÖP KONTEYNERİNE KELEPÇELENDİ

Alkollü araç sürücüsü Ali Osman Y. ve araçta bulunan arkadaşı Osman Ö. etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden Osman Ö., herhangi bir taşkınlık yapmaması için bir süre çöp konteynerine elleri kelepçelendi. Alkollü oldukları için kaçtıklarını ifade eden sürücü Ali Osman Y.’nin yapılan alkol muayenesinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü ile arkadaşının kullandığı araç işlemlerinin ardından trafik çekicisi tarafından otoparka götürüldü.

“ARABANIN NE SUÇU VAR”

Aracının otoparka çekilmesine tepki gösteren alkollü sürücü Ali Osman Y., “Bu arabanın normalde bir sıkıntısı var mı? Suçlu biziz, arabanın ne suçu var” diyerek tepki gösterdi. Polisin kimliğini istemesi üzerine alkollü Osman Ö ise, “Beni daha fazla sorgulamak istiyorsan adım Osman 1991 doğumluyum” demesi dikkat çekti. Osman Ö. polisin ısrarının ardından kimliğini cüzdanından çıkartıp verdi. Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücü Ali Osman Y.’ye; hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

İHA