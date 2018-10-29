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Anıtkabir’de ilginç manzara

Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Bahçeli, Akşener’i görmezden geldi.

Yavuz ALATAN
android-time 11:02 29 Ekim 2018
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Anıtkabir’de ilginç manzara
Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Bahçeli, Akşener’i görmezden geldi.

Bahçeli'nin yanında bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da görmezden geldi.

İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 1. Meclis’te de bir araya geldi. Akşener İstanbul'daki Cumhuriyet Resepsiyonuna tepki gösterdi ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet Korsan gösteri yapamaz. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler
vatandaşımız yanında Ankara'da olacağız” dedi

AA

AA

 

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