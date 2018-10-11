AOÇ’de resmen katliam! Mavi ladinler de kesildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sınırları içindeki yol çalışmaları için, ağaç katliamı yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi gizlice yapılan katliamı yerinde tespit etti.

AOÇ arazisindeki Beytepe kavşağı ile Sabancı Bulvarı arasında kalan ormanlık alanda yüzlerce ağaç kesildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu alan için yapılan yol güzergah planı konusunda yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava açmıştı. Dava süreci devam ederken, Belediye ekipleri alanda ağaç katliamı yaptı.

SUÇ DUYURUSU

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi, alanda yaptığı incelemede, aralarında endemik bitki türü olan mavi ladinlerin de yer aldığı, karaçam, söğüt ve kavak türü yüzlerce ağacın kesildiğini açıkladı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Cumhuriyet değerlerinin kurucu mekanı AOÇ'ye öfkeleri bitmedi'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Atatürk Orman Çiftliğini betonlaştırmak, iktidarın kentsel vizyonsuzluğunun göstergesidir. Katliam yapılan alanda dava süreci devam ederken, derelerin olduğu, arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı, kentte az kalan hava koridoru özelliği taşıyan ormanlık alanlardan biri daha Atatürk'ün vasiyetine aykırı biçimde yok edildi, bu vandallıktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız''