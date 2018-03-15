Atatürk’ün köşküne satış tehdidi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Alpullu Şeker Fabrikası bünyesinde bulunan ve Atatürk’ün konakladığı Ergene Köşkü’nün de satış tehdidi altında olduğunu bildirdi.

SİT alanındaki yapı için yetkilileri uyaran Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Şeker Fabrikaları Cumhuriyet'tir, bu satış Cumhuriyet'e ihanettir. Ülkenin her şeyine dinamit koymak demektir. Şeker fabrikaları Cumhuriyet ideolojisinin kendisidir'' dedi ve şunları söyledi:

ERGENE KÖŞKÜ

‘'Alpullu Şeker Fabrikası kentsel tarihsel ve doğal sit alanıdır. 1997 yılında tescil edilmiş ve içinde Atatürk'ün Ergene Köşkü de vardır. Satmaya çalıştığınız değerin ne olduğunu bilmiyorsanız bu ülkeyi de yönetme de hakkınız yok. Atatürk'ün Köşkü'nü de mi satacaksınız? Buradaki okul ve yapılar da tescilli kültür varlığı.

Satışı yapılacak Türkiye'nin ilk Şeker Fabrikası Alpullu, devlet desteğiyle 1925'te temeli atılıyor. Kasım 1926'da hizmete giriyor. Lokantalar spor alanları, golf sahası yüzme gibi bugün bile bir yerleşkede bulamayacağımız düzeyde gelişmiş bir yapı… Şeker fabrikalarını kuran Cumhuriyet dehasından, bunları tasfiye eden bir yaklaşıma geldik''