Avukata sosyal medyadan hakaret etti, cezayı yedi

Sosyal medya üzerinden avukat Funda Sadıkahmet Alp’e ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ ettiği iddiasıyla yargılanan Leyla Dikmen’e hakaretten 1800 TL para, tehditten 6 ay hapis cezası verildi. Avukat Alp, “Biz işimizi yapıyoruz. Müvekkillerimizi savunmak demek hakarete uğramamızı gerektirmiyor” dedi.

Estella M., cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak şantaj yaptığı iddiasıyla cep telefonu tamircisi Cüneyt Karaboğar'dan şikayetçi olmuştu. Estella M.'nin avukatlığını İstanbul barosundan Funda Sadıkahmet Alp üstlenmişti. Dava konusunu ekranlara getiren bir televizyon kanalı daha sonra haberi sosyal medyadan paylaştı. 11 Aralık 2017'de paylaşımı gören sanığın kız kardeşi Leyla Dikmen, paylaşımın altına “Mahkeme günü belli olsun bu k… da s.. avukatının da başı belada…'' şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören avukat Sadıkahmet Alp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TEHDİT VE HAKARETTEN DAVA AÇILDI

Leyla Dikmen hakkında ‘Görevinden dolayı hakaretten' 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis, ‘Tehditten' de 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasın da Funda Sadıkahmet Alp'in avukatı Uğur Selçuk Çimen, sanığın müvekkilini hiç tanımamasına rağmen icra ettiği meslekten dolayı hakarete uğradığını ifade ederek, “Mesleğe karşı bir suçtur, buna göre ceza verilmesini talep ediyorum'' dedi.

“BİR ANLIK ÖFKE İLE YAZDIM… PİŞMANIM”

Duruşmada Leyla Dikmen bir öfke ile yazdığını söyleyerek “Funda hanımı şahsen tanımam, sadece ağabeyimin davasıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınlanan haberler de çok çirkin ithamlarda bulunan yorumcular olduğu için anlık öfke ile hata yaptım. Ve bu suçu işledim, özür dilerim” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Leyla Dikmen “Pişmanım” dedi. Mahkeme, Dikmen'i “hakaret” suçundan 1800 TL adli para cezasına, tehdit suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

“GÖREVİMİMİZ SEBEBİYLE HAKARETE VE TEHDİDE UĞRADIK”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Funda Sadıkahmet Alp, “Mahkeme, görevimiz nedeniyle hakarete uğramadığımıza karar verdi. Ancak biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple itirazımızı yapacağız. Sosyal medya üzerinden hakaretler artık avukatlara da maalesef yoğun bir şekilde yapılıyor. Biz işimizi yapıyoruz. Müvekkillerimizi savunmak demek hakarete uğramamızı gerektirmiyor” şeklinde konuştu.