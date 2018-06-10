Bahçeli: Bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir hain sağ kalamayacaktır

İzmir'de düzenlenen toplantıda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğinin konuşulduğunu ileri süren Bahçeli, "İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum! Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas’ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir’de yaptı. Burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının gerekçelerini sıralayan Bahçeli, “Aklını milletten alan Cumhur İttifakı’yla cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendimize kılavuz yaparak geleceğe yürüyoruz. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz. Tıpkı, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi, tıpkı, Konak Meydanındaki hükümet konağına al bayrağımızı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi. Tıpkı, Milli Mücadele’yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi, heyecan doluyuz, iman doluyuz, cesaretle meydan okuyoruz. Bu nedenle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu nedenle Millet Aklı’yla hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye’nin Teminatı, Elbette TBMM’de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer nereye gittiğimizi bilmiyorsak sonunda bir yere varamayız. Hangi limana yelken açtığımızın farkında değilsek hiçbir rüzgârın faydasını göremeyiz. Aklımızın kaynağı millettir. Bunu unutmayacağız” dedi.

“BAŞARAMAZSAK BATIŞIMIZ MUKADDERDİR”

Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da başarısı için mücadele ettiklerini vurgulayan Bahçeli, “Başaramazsak batışımız mukadderdir. Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır. Sevr lobisi faal, ihanet kulisi yoğundur. Türkiye kuşatma altındadır. Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanlar zaaf ve zayıf bir anımızı kollamaya çoktan başlamışlardır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tetikçileri olarak kullanılmaktadır.”

“İLGİNÇ FETÖ AÇIKLAMASI”

Devlet Bahçeli açıklamasında ilginç bir iddia da ortaya attı. FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğine dair iddiaların olduğunu savunan Bahçeli, “FETÖ ise 15 Temmuz 2016’da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir. PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır. Peşinden de Anadolu’ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir’den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz.”

“MHP’NİN BARAJ SORUNU YOK”

2007 milletvekili genel seçimlerine giderken MHP’nin barajı aşamayacağı propagandasının yapıldığını kaydeden Bahçeli, “Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM’de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM’ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık telaffuz edilmesiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM’de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP’nin baraj sorunu yoktu. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran’da bütün itham ve iftiraları yıkacağız. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi başaracak, şeytani kurgu ve tuzakları alt üst edecek” dedi. DHA