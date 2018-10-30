Bahçeli-Gökçek polemikleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Aday olursa şeref duyarız' dedi, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de ‘’Onore oldum’’ cevabını verdi. Ancak Gökçek ile Bahçeli arasındaki sıcak rüzgarlar, geçmişte yaşadıkları polemikleri akıllara getirdi.

MHP lideri Bahçeli 19 Ekim 2017'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum” sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Melih Gökçek için, “5 dönemdir başkan, ne kadar faydası olduğunu görüyoruz” demişti.

PARALEL SUÇLAMASI

Gökçek ise 2015’te yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin çevresinde paralel yapı unsurları bulunduğunu, kaset komplolarına parti içinden destek olduğunu öne sürmüştü. “Şu anda paralel yapının bir hazırlığı var. Bu yapı CHP ve MHP’den parlamentoya milletvekili sokmaya ve tek başına bir grup oluşturmaya çalışıyor. Duruma göre hareket edecekler. Ya o partilerin içinde kalacaklar, ya da ayrılıp grubu olan yeni bir parti kuracaklar” demişti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de Melih Gökçek’in ‘En büyük hayalim’ diyerek yaptığı Ankapark’ı ağır biçimde eleştirip, “İnşallah bundan sonra her zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmaz'' demişti.

Bahçeli, 2014 yılında Melih Gökçek'in “siyasilere suikastler düzenlenecek” şeklindeki duyumuna ilişkin ise “Gökçek benim muhatabım değildir, ‘bana suikast düzenlenecek’ diyorsa bunu da görmek isteriz. Böyle bir suikast bilgisine sahipse artık HSYK devrede olmadığına göre, AKP’nin bu iddiaları kendisine sorması gerekir” diye yanıt vermişti