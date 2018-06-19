Bahçeli Samsun’da halka hitap etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Samsun'da düzenlediği mitinge katıldı. Bahçeli, "Bunlardan asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

”Cumhur İttifakı millet aklı Türkiye’nin, Samsun’un teminatı. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize milletimize devletimize partimize ve demokrasi hayatımıza yeni güzellikler yepyeni bir ruh getirmesini temenni ediyorum.

Bağımsızlık bir milletin namusudur bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Dünden bugüne zaman oldu aç kaldık bazen açıkça gezdik ancak asla muhannete muhtaç olmadık. 3 kuruşluk menfaatlere tarihi haklarımızı değişmedik. Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı bunu kanımızla ödedik.”

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”BUNLARIN BİRBİRİNDEN FARKI YOK”“İlhamımız 19 Mayıs 1919 Samsun ruhudur iffetimiz milli istiklaldir itibar ve irademiz milli birlik ve kardeşliğimizin bayraklaşmasıdır. 29 Ekim’den intikam almak için sıraya girip ittifak kuruyorlar. Türk düşmanları ile el ele verip aynı hizaya giriyorlar. CHP İP PKK FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur bunlarda hayır gelecek yoktur asla umut yoktur. Cumhur İttifakı diyoruz yıkım koalisyonu Cumhuriyet’ni altını dinamitlemekle uğraşıyor.”

”ÇATILARI ZİLLET OLANLAR HAYAL ALEMİNDE YAŞIYORLAR”

“Çatıları zillet olanlar hayal aleminde yaşıyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. İçimizden devşirilmiş bazı isimler PKK’nın dümenine nasıl tutunduklarını gösterdi.”

”BUNLARDAN ASLA ADAM OLMAZ”

“Bunlardan asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. TBMM’de MHP güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Cumhur İttifakı Türk milletinin özlemlerinden doğdu.”