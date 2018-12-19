Bakan açıkladı: İçkiden 228 ‘cinayet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 5 yıl içinde büyük bölümü sahte içki kaynaklı olmak üzere 228 kişinin metil alkol zehirlenmesinden öldüğünü açıkladı. Soylu, 2014 yılı başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 433 yasadışı alkol imalathanesi ele geçirildiğini ve 4 bin 226 olayda 6 bin 158 şüpheli hakkında adli işlem yaptıklarını bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Soylu, son beş yılda 228 olaydaki ölüm sebebinin metil alkol zehirlenmesi olduğunun tespit edildiğini, bunların ne kadarının sahte içki kaynaklı olduğu konusunda ise ayrım yapılamadığını açıkladı.

MİLYONLUK KAÇAK İÇKİ

2014 yılından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 bin 226 olayda 6 bin 158 şüpheliye adli işlem yapıldığını belirten Bakan Soylu, 1 milyon 604 bin 847 adet şişe ile 1 milyon 308 bin 804 litre kaçak ve alkollü içki ve 433 alkollü içki imalathanesi ele geçirdiklerini de bildirdi ve şöyle dedi: “2017 ve 2018 yıllarında ise, 81 ilde yapılan operasyonlarda (3.702) işyerinde arama ve denetleme gerçekleştirilmiş, (256) şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmış, (42 bin 883) şişe kaçak/sahte alkollü içki, (5 bin 907) litre açık alkollü içki, (1) adet sahte alkollü içki imalathanesi, (794) sahte bandrol, (483) boş şişe ve (530) adet mükerrer kullanıma uygun bandrol ele geçirilmiştir. Alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele ve Türk Ceza Kanunu hükümlerince işlem yapılmaktadır…”