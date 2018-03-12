Bakırköylülerin ‘geçit’ isyanı: Gözlerimizi kapatarak yürüyoruz

Tren yolu inşaatı nedeniyle Bakırköy Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. İstanbullular meydana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Yerden yüksekliği 20 metreyi bulan geçici üst geçitte günün her saati tehlikeli bir yolculuk manzarası hakim.

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu için çalışmalar sürüyor. Yüksek hızlı tren ile İstanbul Halkalı’dan Ankara’ya seyahat imkanı tanıyacak projede Halkalı-Sirkeci hattındaki çalışmalar da hızlandı. 2018 sonunda tamamlanması beklenen projede Halkalı’da oturan bir vatandaşın Anadolu yakasına aktarmasız geçmesi ile yolunun 1-2 saat arasında kısalması bekleniyor.

BAKIRKÖY’DE BEKLEYEN YOLCULUK TEHLİKESİ!

Halkalı-Sirkeci tren hattının Bakırköy istasyonunda çalışmaların beklenenden uzun sürmesi yüzünden vatandaşlar ve bölge esnafı da isyanda. Bakırköy Meydan’a gitmek isteyenleri tehlikeli ve yoğun bir yolculuk bekliyor. Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım sağlamak için kullanılan köprüde, İstanbullular uzun kuyruklar oluşturuyor.

İzdihama sebep olan ‘meydan yolu’ kuyruğunda vatandaşları yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte bir yolculuk bekliyor. Projenin hala tamamlanmamış olmasından şikayet eden vatandaşlar “Köprünün ne kadar sağlam olduğunu bilmiyoruz. Sağlam olsa bile ürkütücü. Aşağı bakmadan hızlı hızlı yürüyoruz” diye konuştular.

ESNAF ZOR DURUMDA

İstanbul’un ucuz alışveriş duraklarından olan Bakırköy çarşısı esnafı da çalışmaların uzun sürmesinden ve yaya yolunun kapatılmasından yakınıyor. Çalışmalar yüzünden işlerinin düştüğünü belirten esnaf çalışmanın bir an önce tamamlanmasını istiyor.