Baruthane ‘TOKİ parkı’ oluyor

Yoğun yapılaşma nedeniyle yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olan Ataköy sahilindeki tarihi Baruthane binalarının bulunduğu 60 dönümlük arazi, İBB ve TOKİ işbirliği ile parka dönüştürülüyor.

Ataköy sahilinde Baruthane binalarının bulunduğu Emlak Bankası tarafından TOKİ'ye devredilen yaklaşık 60 dönümlük arazi, 2010 yılında ihaleye çıkarıldı. TOKİ'nin yıllık 6 milyon TL'den 49 yıllığına Çelebican AŞ'ye kiraladığı parselde 80 metre yükseklikte 7 bloktan oluşan Blumar projesi inşa edilecekti. Ancak ihale Danıştay tarafından 2017 yılında iptal edildi. Bakırköy Belediyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'ın park olmasını istediği alan ihalenin iptal edilmesi ile yapılaşmadan kurtuldu.

RESTORAN VE SOSYAL TESİS DE YAPILACAK

İBB ve TOKİ de 60 dönümlük araziyi park olarak düzenlemek üzere 15 Mart İBB Meclisi oturumunda protokol imzaladı. Protokole göre TOKİ, 60 bin metrekarelik parselin kullanım hakkını 25 yıllığına İBB'ye devredecek. Park ve rekreasyon alanı olarak düzenlenecek sahildeki parsele restoran ve sosyal tesis yapılacak. “TOKİ Park” olarak isimlendirilecek parktaki tesislerin işletilmesinden elde edilecek geliri İBB, TOKİ ile paylaşacak. Tarihi baruthane binaları da İBB tarafından restore edilecek. Parkın bakım ve idaresi de İBB'ye ait olacak. Protokol mecliste oybirliği ile kabul edildi.